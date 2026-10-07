新加坡航空业去年的直接国内生产总值（Direct GDP）为79亿美元（约101亿新元），占亚细安航空业国内生产总值约42%，是亚细安11个成员国中经济效益最高的航空市场。此外，樟宜机场去年支持新加坡航空业约6万个就业岗位，在亚细安机场中居首位。

国际机场协会（亚太及中东区）的首个亚细安机场经济影响力报告出炉，区域总监巴隆奇（Stefano Baronci）星期三（10月7日）在媒体圆桌会议上，公布上述研究结果。

机场不仅为航空业带来经济效益，也促进旅游与贸易、提供就业支撑，同时也是推动区域一体化的重要引擎。报告以2025年为基准年份，考察亚细安11国的航空连通性、客运情况和市场自由化进程，并分析机场及航空活动对各国的社会经济影响。

报告显示，新加坡航空业的直接、间接和诱发（Induced）国内生产总值约为226亿美元（约289亿新元），占亚细安总额的约40%。直接国内生产总值指的是直接创造的经济增加值，而间接和诱发国内生产总值分别指航空业供应链和员工消费产生的经济效益。

加上对旅游、贸易、投资等领域产生的催化效应（catalytic impact），我国航空业的综合国内生产总值为478亿美元（约612亿新元），其中210亿美元（约269亿新元）来自旅游业。整体约占亚细安总额的19.6%，仅次于泰国。

就业方面，航空产业链和催化效应共创造约59万7000个岗位，约为亚细安总数2330万个的2.6%。其中，有39万7000个岗位来自航空带动的旅游业。这意味着航空活动在旅游业产生的催化效应，就为我国贡献近半航空业综合国内生产总值和过半航空相关就业岗位。

巴隆奇：新加坡优势在于高增值产业

巴隆奇指出，新加坡的优势在于高增值产业。“新加坡拥有雄厚的资本投入、强大的人力资本，并具备有利于商业发展的基础设施，这些优势体现在国内生产总值的催化效应上。”

报告也指出，航空业巩固新加坡樟宜机场作为全球枢纽的地位。2004年至2025年间，我国航空连通性增长超过220%，是涨幅最大的亚细安航空市场。

新加坡在2025年亚太和中东地区机场连通性排行榜中，从2024年的第七名升至第六名，机场连通性比2024年高14个百分点。前三名分别是迪拜国际机场、上海浦东国际机场和仁川国际机场。若单看亚太地区机场排名，新加坡位居第四。

巴隆奇认为，推动亚细安单一航空市场（ASEAN Single Aviation Market，简称ASAM）有助于提升亚细安航空连通性。“通过ASAM，各国将可以达成共识放宽航权。其中第五航权航线尤为重要，它允许某国航空公司在飞往另一国时，在第三国经停并装卸客货。”

报告基于92个机场的数据预测，亚细安机场的客运量将从2024年的6.7亿人次增至2036年的约17亿人次。为此，亚细安未来10年需要1084亿美元（约1388亿新元）的资本支出。巴隆奇指出，为应对新一轮增长周期，机场应着手规划和建设新的基础设施。