世界水上运动锦标赛馆今年1月关闭进行基础设施提升，施工期间发现须开展额外加固工程，重新开放日期从原本今年内改为预计明年第二季。

新加坡体育理事会星期三（10月7日）发文告说，世界水上运动锦标赛馆（World Aquatics Championships Arena，简称WCH Arena）是我国为举办2025年第22届水上运动世锦赛而打造的临时设施，同年底开放让公众使用。

为了符合监管要求，这座位于加冷网球中心与加冷娱乐广场（Kallang Leisure Park）旁的设施，今年1月关闭进行一系列提升工程，以更好地发挥它作为公共体育设施的长期用途。体理会去年底发布消息宣布这座设施关闭进行改善工程时，原本预测它今年第二季重新开放。

体理会发言人星期三通过文告解释，今年第一季，工程评估发现，施工地点底层的海黏土（marine clay）造成地面沉降问题。经过进一步技术研究，确定须开展额外加固工程，以加强支撑泳池的地基，确保泳池结构长期完整。

发言人说，现阶段进行必要的加固工程，对确保设施使用者的安全至关重要。加固工程正在进行中，体理会正同承包商及相关机构密切合作，确保所有工程安全完成并符合标准。

体理会说，世界水上运动锦标赛馆明年重新开放后，相信将成为一个供社区使用，以及举办大型水上运动赛事的重要场地。