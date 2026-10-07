我国内政部官员日前与以色列代表团会面时，主要讨论与实际工作和安全相关事务，并未触及更广泛的外交政策课题。我国在外交事务上的立场，会通过外交部等适当渠道表达。

国务资政兼国家安全统筹部长及内政部长尚穆根星期三（10月7日）书面答复工人党阿裕尼集选区议员莫哈默法理的提问时说，我国定期与外国相关部门讨论安全与执法事务，这类交流对各机构交换信息与情报至关重要，并有助于我国识别潜在威胁、及早介入并保障新加坡安全。

他说：“维持这些合作渠道，包括与中东国家的合作，符合新加坡的国家利益。”

尚穆根指出，内政部与以色列代表团的会面就是这类交流之一，双方讨论集中在实际工作层面与安全事务，没有延伸至更广泛的外交政策课题。

以色列历史最悠久的报章《国土报》（Haaretz）9月7日报道，以色列通过与绞刑有关的法律后，当地国家安全部和监狱局一个“秘密代表团”今年5月访问新加坡，并与我国当局讨论死刑课题。

内政部发言人9月11日反驳有关报道，强调双方会面从未讨论死刑课题。发言人当时说，双方主要交流紧急应对、防范罪案和法证工作方面的做法，死刑不在议程内，也从未被提出讨论。

莫哈默法理对此询问，我国与以色列代表团会面时，是否曾同对方官员讨论约旦河西岸非法定居点和定居者暴力问题；我国是否要求有关会面保密，以及为何没有针对《国土报》的相关报道，在《防止网络假信息和网络操纵法令》（POFMA）下发出更正指示。

报道未达到发POFMA指示门槛

尚穆根说，内政部当时回应《国土报》，是因为报道中有关这场会面的说法“完全失实”。

不过，当局根据法律意见评估后认为，当时还不具备基于公共利益发出POFMA更正指示的条件。因此，内政部没有发出更正指示。

他强调，如果日后情况出现重大变化，当局不排除发出更正指示的可能。

尚穆根也说，基于安全考量，内政部与外国相关部门交流的内容属于机密，一般不会公开。

自2025年1月以来，内政部已与外国相关部门进行11次官员级别的双边交流，包括几次与中东国家伙伴的交流，其中只有一次应对方要求发布新闻稿。

针对莫哈默法理询问为何会面没有讨论约旦河西岸问题，尚穆根反问，如果莫哈默法理认为内政部应利用这类交流，对相关国家的政策或行为表达关切，就应表明立场。

他也要求莫哈默法理说明，这项原则是否只适用于以色列，还是应该一视同仁，适用于所有与内政部交流的国家。

“如果这是议员的立场，政府希望了解，他认为这样的做法如何能维护新加坡的整体利益。”