全球经济正面临居高不下的能源价格、创纪录的公共债务，以及人工智能投资热潮所带来的多重挑战，国际货币基金组织总裁格奥尔基耶娃敦促各国政府果断采取行动，推行必要财政整顿和结构性改革。

星期三（10月7日）在新加坡举行的2026年国际货币基金组织（IMF）年会前瞻活动上，格奥尔基耶娃演讲时指出，当前全球经济正受到两股方向相反力量的牵引，“一是来自能源供应的负面冲击，二是源于人工智能（AI）的正面需求冲击。这两股力量的综合影响在世界各地极不均衡。”

她提到，AI相关贸易的蓬勃发展，直接体现在美国、中国和印度掀起的投资热潮中。作为AI硬件的净进口国，这些国家正全力构建基础设施，力求成为关键AI服务的提供方。同时，日本、韩国等经济体也凭借提供从高端微处理器、存储晶片到晶片制造设备和机器人等关键产品而深为受益。

格奥尔基耶娃：人工智能加剧全球经济不平等扩大

不过格奥尔基耶娃警告：“尽管这一趋势驱动当前的AI经济体发展，但它在很大程度上绕过了大多数其他国家，这加剧了全球经济不平等进一步扩大的风险。”

IMF与世界银行集团年会下星期一（10月12日）将在泰国曼谷拉开帷幕，为期七天，届时将发布对全球经济的最新研判与政策指引。今年7月，IMF把2026年全球经济增长预测下调至3%，并警告中东战争、贸易碎片化及AI带来的不确定性可能进一步拖累增长。

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格奥尔基耶娃说，IMF将在下周的年会上呼吁全球经济政策制定者展现智慧，推行必要的财政整顿，并实施一系列雄心勃勃的结构性改革。具体举措包括提升劳动力技能、增强劳动力市场灵活性、降低企业准入与退出门槛、改善长期耐心风险资本的获取渠道，以及切实保障能源安全。