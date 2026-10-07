截至星期三（10月7日）傍晚6时，全岛各地区PM2.5悬浮颗粒浓度介于每立方米71至136微克的偏高水平。西部一小时PM2.5悬浮颗粒浓度更一度在下午4时上升至每立方米152微克，在这波烟霾中首次跨入高污染水平。

到了傍晚6时，西部的PM2.5悬浮颗粒浓度仍是全岛最高，但已回落至每立方米136微克。

根据国家环境局网站最新数据，星期三傍晚6时，全岛五个地区的24小时空气污染指数（PSI）均破百，介于105至140，属不健康水平。

西部地区PSI为全岛最高，录得140；中部地区录得135；其次是东部（129）、南部（112）和北部（105）。

环境局说，我国星期三天气晴朗，当局观测到来自苏门答腊南部的中度至浓度烟羽持续向新加坡飘移。此外，加里曼丹探测到的热点地区也出现了中度至浓度烟霾。

环境局指出，苏门答腊中部和南部地区，以及加里曼丹许多地区的天气预计会持续干燥。在盛行的东南风至南风影响下，来自这些地区的烟霾可能继续向新加坡飘移。本地24小时空气污染指数预计将处于不健康水平。

环境局提醒，烟霾对健康的影响因个人健康状况、PSI水平及户外活动强度而异。公众决定当下是否外出活动，应查看一小时PM2.5浓度；规划隔天活动则应参考24小时PSI预报。