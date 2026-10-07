假借结婚之名将本地女子骗到迪拜，再强迫女子卖淫，早前被裁定罪名成立的意大利男子，被判入狱八年、鞭打六下，以及罚款9000元。

意大利籍被告阿乔伊（Achraf Arjaouy，32岁）面对一项抵触《防范人口贩运法令》的控状，他否认有罪。他早前被裁定罪成，星期三（10月7日）在国家法院被判刑。

控方指出，这是新加坡法院至今审理的人口贩运案中最严重的一起。被告精心设局，利用一名爱上他的女子，在身心和金钱上对她进行剥削。他谎称自己出身卡塔尔富裕家庭，并以求婚为名，诱骗女子前往迪拜。

被告将女子带离新加坡，使她与外界隔绝，并通过一连串残忍手段控制她，在女子失去反抗意志后强迫她卖淫。他对此毫无悔意，还在女子因卖淫感染性病后，冷酷地拒绝到诊所探望或支付医药费，反而改变计划，转而利用她充当钱骡。

因此，控方促请法官判他坐牢10年、鞭打六下，以及罚款至少9000元。

为了保护涉案女子，法庭谕令媒体不得报道任何可能泄露她身份的资料。

根据控方结案陈词，案发时30岁的女子在2021年4月通过交友应用结识被告，对他一见钟情。被告自称是卡塔尔航空飞机师，来自卡塔尔最富有的家族之一。

女子上钩后，被告表示有意在卡塔尔与女子成婚，女子欣喜若狂。被告要求女子跟他一起飞到迪拜，再转机前往卡塔尔。女子担心远距离恋爱以及高昂的费用，被告即以分手威胁，并保证一切由他承担。

女子最终不顾老板的劝阻辞职，在同年4月21日与被告一同飞往迪拜。

两人抵达迪拜后，被告告诉女子，若要入境卡塔尔须出示1万美元（约1万2897新元）作为资产证明。他知道女子无法拿出这笔钱，便利用她的不安施压，还对她施暴，并且羞辱和威胁她，其间不断抛出到卡塔尔结婚的诱饵，让她屈服。

2021年5月底，被告向女子提出卖淫来筹集1万美元的主意，女子起初极力抗拒，但被告一再坚持。被告拍下女子的私密照片，在迪拜的援交网站上开设账号，招揽顾客和预订酒店。过了一段时间，被告开始强迫她自行招揽顾客，但所有卖淫收入都进了他的口袋。

女子供称，她当时平均每天接客1至10人，甚至在月经期间也得继续接客。她估计接客总数超过50人，每日收入约1000迪拉姆（约346新元）。直到2021年9月中，女子因染上性病停止卖淫。

同年11月27日，女子在一名朋友劝说下，独自从迪拜返回新加坡，但与被告仍有联系。被告在2022年10月来新时，称自己患上脑瘤，承诺会补偿女子，女子接受被告的道歉。结果，被告利用女子当钱骡，用后者的银行户头接收大额汇款。

受害人在2023年3月意识到被告满口谎言，才彻底与他断绝联系，并在2024年10月报案。

被告也面对16项包括欺骗、持有伪造文件和蓄意伤人的控状。这些控状在审讯中暂且搁置，展期至11月5日进行审前会议。