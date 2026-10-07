七岁女生在公寓停车场等候校车时遭撞倒身亡。验尸庭揭露，涉事校车司机等待女佣过马路后继续行驶，公寓楼前方的墙壁和草丛可能导致迎面驶来的车辆无法及时察觉行人。

这起致命车祸发生在2024年8月15日早上约6时15分，地点是盛港芬维尔巷（Fernvale Lane）的执行共管公寓The Topiary，靠近第23座公寓楼前方的辅助路。不幸丧命的是七岁女童尼维亚（Nivya Rameshwar），案发时就读小二。

验尸庭早前针对尼维亚的死因展开研讯，验尸庭法官星期三（10月7日）发表研讯结论，裁定女童死于交通事故。女童父母和10多名亲属，以及父母聘请的律师团队也出庭旁听。

女童母亲妮拉（Neela Kanagasundarum，护士）在庭外受访时难掩悲伤，哽咽地形容爱女是活泼且善良的孩子，“每当她走入房间，富有感染力的笑声总能让周围变得明亮和温暖起来”。

研讯结论指出，校车司机潘贺祥（68岁，译音）供称，案发前驾驶小型巴士在公寓内行驶，到不同公寓大楼接学生。

司机称，他当时的车速介于每小时10公里至20公里。他看见尼维亚的女佣过马路时便放慢车速，待女佣过马路后正视前方并继续行驶，没有发现女童，直到感受到撞击。

这辆撞上尼维亚的校车，并不是她乘坐的校车。

根据女佣的说辞，她当天带着尼维亚下楼后，让后者在靠近大门处等待，自己则拿着书包过马路到对面。她告诉小主人，她放好书包后便会回来抱她过马路。

女佣过马路时曾回头看一眼尼维亚，当时女童还站在原地。谁知，她放下书包后转头已不见尼维亚的身影，随即发现尼维亚流着血躺在路上。女佣见状赶紧跑向尼维亚，大声呼救。

尼维亚送院后当晚不治。验尸报告显示，她的死因是胸腹的伤势。

验尸官提到，事发地点附近有一堵约1.8米高墙壁和一片约1.4米高的草丛，这可能导致迎面驶来的驾驶员看不见等待过马路的行人。若围墙和草丛较矮，行人与驾驶员的视线会更清楚。

警方的调查排除他杀可能。潘贺祥目前未被控上法庭。