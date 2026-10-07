作为负责网络犯罪和网络诈骗事务的亚细安志愿牵头协调国，以及明年的亚细安轮值主席国，新加坡已提出两项新倡议，不仅加强网络平台防诈骗措施，也共享调查和立法最佳做法。

国务资政兼国家安全统筹部长及内政部长尚穆根，星期二（10月6日）以书面答复荷兰—武吉知马集选区议员迪舒沙提问时说，两项新倡议旨在加强亚细安应对诈骗的能力。

迪舒沙询问，新加坡担任亚细安轮值主席国期间，是否会与亚细安邻国合作，加强区域措施以瓦解诈骗集团，包括协调情报共享、冻结资产、跨境追查资金及联合执法。

尚穆根指出，其中一项倡议是制定《打击网络平台诈骗的亚细安行为守则》（Asean Code of Practice to Combat Scams on Online Platforms），加强区域防诈骗工作。守则将制定一套自愿性的基本防诈骗保障措施，供亚细安成员国按需要调整，并应用于网络平台，以侦测、防范和阻断诈骗活动。

例如，及时将侦测到的诈骗活动转交有关当局，以及落实合理的验证措施，防止创建不真实账户并用作诈骗用途。这些保障措施旨在帮助网络平台更好地保护用户免受诈骗。

另一项是制定《亚细安最佳实践指南》，共享诈骗调查、制定和落实立法措施，以及强化防诈骗教育和意识的最佳做法。

这两项倡议建立在现有多边项目的基础上，包括由新加坡警察部队提出的跨区域反诈合作网络“前锋计划”（FRONTIER+），以加强情报共享、联合执法，以及跨境追查资金和冻结资产。尚穆根说，新加坡将继续支持这些工作。

他指出，今年较早时候，FRONTIER+的10个成员司法管辖区展开第三次行动，调查超过7500名涉案对象，逮捕3000名涉案对象，并从超过10万1000个被冻结银行账户中，扣押约2亿零700万元的资产。

目前有六个亚细安成员国是FRONTIER+成员，新加坡将继续鼓励更多成员加入。

冠病疫情过后，数个东南亚国家成为大型诈骗园区中心。这些诈骗中心涉及人口贩运，把受害者禁锢在恶劣环境中，强迫他们通过网络诈骗陌生人。

柬埔寨今年9月召开全球反诈骗大会，与包括美国和中国在内的10多个国家代表讨论打击网络诈骗。单是2024年，东南亚诈骗中心就从美国人手中骗走100亿美元（约128亿新元）。

美国联邦调查局（FBI）今年5月加入FRONTIER+，网络涵盖新加坡和香港等14个地区的执法机构。