现年17岁的新加坡永久居民鹤丸尚宪，5岁起便跟随家人做义工。13岁那年，他创建了Giveinstead.sg筹款平台，让公众能将生日和节庆活动转化为行善契机，为更多有需要的人送温暖。

这个平台自2023年推出以来，通过81个募捐活动筹得逾25万1000元，支持了21个慈善机构，吸引超过1500名捐赠者参与，已有8200多人受惠。

凭借这份奉献精神，鹤丸尚宪荣获今年的总统志愿服务及慈善事业奖个人奖（青年组）。青年组是今年个人奖新设的组别，旨在表彰17岁至25岁的杰出青年。在星期三（10月7日）的颁奖礼上，鹤丸尚宪在文化、社区及青年部长兼教育部第二部长梁振伟的见证下，从尚达曼总统手中接过奖项。

鹤丸尚宪受访时说，他第一次接触志愿服务，是与祖父母一起参加狮子乐龄之友协会的售旗活动，此后陆续参加了其他志愿服务。2023年，他的一名好友在过生日时决定不收礼物，而是吁请亲朋好友捐款行善，他们在得知鹤丸尚宪当时正为一场慈善电影活动筹款后，就决定捐款支持。

这份善举令他深受感动，也让他意识到人们其实乐意伸出援手，只不过有时需要引导和推动，才知道从何做起。这也成了他创立平台的契机。如今，他在兼顾学业的同时，依然积极运营着平台。这次获奖的肯定，让他感到既荣幸且感恩。

“Giveinstead.sg最初只是一个简单的想法，我从没想过它能影响这么多人。这份荣誉属于所有人，包括选择把特别纪念日化为行善机会的家庭、慈善伙伴、捐赠者、志愿者、我的家人，以及一路鼓励和启发我的人。”

总统志愿服务及慈善事业奖迈入第14个年头

迈入第14个年头的总统志愿服务及慈善事业奖，今年设有五大组别：个人、组织、领袖、社区，以及“乐善城市合作伙伴”，全国志愿服务与慈善中心共收到455份提名，最终共17个人、机构和合作项目获表扬。

另一名得奖者是荣获领袖奖（公开组）的陈维（Yvette Devi Chandra，39岁）。她在新加坡残障人脚踏车联合会（Para Cycling Federation of Singapore）担任义工已有17年，目前是联合会会长。在她的带领下，联合会的规模从九名运动员和少数义工，发展成如今的40名运动员、八名教练和约76名义工。

陈维受访时说，一开始接触联合会时，她还在工艺教育学院修读体育管理课程。一天，她走出教室，看到跑道旁有一群人和一辆很特别的脚踏车，出于好奇便上前了解自己能帮什么忙。此后，她每逢星期六就固定到联合会协助清洗和搬动脚踏车等，也会随队一起参加活动、提供支持。

她于2022年受邀加入管理层担任秘书长，并于2024年接任会长一职。

陈维说，得奖激励她继续脚踏实地前行。

“我的心愿，是看到更多残障人士走出来骑脚踏车，享受骑行，找到社群，感到自己属于这里，也感到被支持；也希望他们的看护者感到被支持。至于义工，我希望他们知道，志愿服务不只是付出时间，他们能带来实质改变，并在过程中成长。”