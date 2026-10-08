“我觉得打鼓很酷。”

9岁那年，胡松森兴奋地怀着“我要打大鼓”的心情，走进乐赛学校华乐团，没想到最后拿到手的，却是一支笛子。

当时学校华乐团曾上电视节目表演，他看了觉得很有意思，也希望有一天自己能站上舞台、上电视。结果，三年笛子学下来，他真正喜欢上的，却是合奏时不同乐器交织而成的声音。

“有时候笛子声部没有东西吹，就可以听其他乐器，看一下大提琴、二胡的演奏。”他说，当所有声部合在一起时，“那个声音很美”。

这份喜欢让他在升上华侨中学后继续接触华乐，也从笛子转向唢呐。当时笛子声部人数较多，唢呐缺人，学长便鼓励他转去学习。更巧的是，唢呐教师张楚和已经替他准备好了一把新唢呐和哨片。

这份特别的“欢迎礼”，就这样开启了他的唢呐学习之路，一走就是20多年。

学习冷门乐器 反获更多演出机会

到了中三，他又跟随管子教师韩雷学习管子。这个较冷门的乐器后来反而让他获得更多演出机会。由于本地会吹管子的人不多，他陆续受邀到不同学校的华乐团帮忙，有一年更参与四个乐团的演出。

他也因此有机会参与新加坡国家青年华乐团的表演。一次演出只有约一个月的准备时间，面对陌生的团员和更大的舞台，他难免紧张。但在导师和团员的支持下，他一点一点地累积了舞台经验。

升上维多利亚初级学院后，他继续在华乐团吹奏唢呐和管子，还担任学生指挥，并短暂学习古筝。到了新加坡国立大学，尽管课业繁重，参与华乐的时间减少，他始终没有真正放下。

比起这些演出经历，对胡松森影响更深的，是一路上遇到的教师。

张楚和从中学时期一路看着他成长。“他教我的不只是怎么吹唢呐，也教我怎么面对舞台、怎么做人。”

韩雷则带他认识管子，让他因为这个冷门声部接触到更多乐团和演奏者。

“如果没有这些老师，我肯定没有办法走到今天。”

如今33岁的胡松森是一名公务员，周末则在八音乐坊教唢呐，学生以成人为主。遇到华乐团需要帮忙时，他会视时间安排担任客卿演奏。

从当年想学大鼓的小学生，到如今教别人吹唢呐，胡松森与华乐相伴已超过20年。对他而言，演奏之外，教学也是延续这份兴趣的方式，可以把自己从教师和前辈身上学到的经验，一点一点地传下去。