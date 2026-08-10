新加坡邮政推出亚洲首个用于本地邮件的数码邮票，公众无须购买实体邮票，只须通过手机应用购买邮资，便可寄出新加坡境内的信件和明信片。

配合世界邮政日，新加坡邮政星期四（10月8日）推出数码邮票，并展开公众试用。公众通过SingPost手机应用购买邮资后，可即时取得独有代码。

寄信时，只须用深蓝色或黑色笔，将代码清楚写在信封右上角原本粘贴邮票的位置，再把信件投入邮筒、邮局，或已推行“SingPost@MyBlock”计划的住宅信箱“退回邮件”（Return Mail）投寄槽。

鼓励公众试用 SingPost推出优惠价

数码邮票可用于寄送新加坡境内的信件、明信片，以及装在纸质信封内的印刷品。目前分为标准普通邮件和标准大型邮件两种，邮资分别为62分和90分，每种面额最少购买五枚。

为鼓励公众试用，SingPost推出优惠价。原价3.10元的五枚标准普通数码邮票，售价1元；原价4.50元的五枚标准大型数码邮票售价1.50元。每个账户每种面额只能购买一套优惠套装。

以优惠价购买的数码邮票须在2027年4月6日前使用；其他通过手机应用购买的数码邮票，有效期则为购买日起24个月。

新邮政说，推出数码邮票也是为了配合SingPost@MyBlock服务，让居民无须特地到邮局或其他地点购买实体邮票，只须在手机上购买邮资、把代码写在信封上，再到住家信箱投寄即可。

截至今年9月，SingPost@MyBlock已覆盖超过2万栋建筑。居民可利用现有住宅信箱的“退回邮件”投寄槽，寄出信件和小型包裹。

新邮政客户体验总监颜亨说，寄信过程中最常见的不便是“你写好了卡片、填好地址，才发现没有邮票”，而数码邮票可以完全消除这一障碍，“配合SingPost@MyBlock服务，寄信将像发送短信一样顺畅”。

数码邮票的设计保留了传统邮票特色。目前，标准普通邮件采用今年国庆日邮票设计，标准大型邮件则采用世界邮政日水獭主题设计。邮票图案日后会随着节庆及重要国家场合定期更新，每购买15次数码邮票还可解锁特别设计，目前的特别设计为浮尔顿大厦（现富丽敦酒店），也就是新加坡首个邮政总局的旧址。

试用阶段截至明年4月6日

新邮政将从10月8日至11日在新邮政中心（SingPost Centre）举行免费路演，让公众进一步了解数码邮票的操作方式。在截至明年4月6日的试用阶段，新邮政也会通过手机应用内的调查收集公众反馈，并根据实际使用情况改善用户体验及调整营运流程。