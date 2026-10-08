中小型汽车组（A组）和大型及豪华车（B组）拟合二为一，扩大整体可供投标的汽车拥车证数量，有助减少成价波动；但这也意味着，大众市场车款买家将直接与豪华车买家竞争拥车证。

为清楚区分大众市场和豪华车款，陆路交通管理局同时提议推出回扣和附加费机制：大众车买家可获回扣，豪华车买家则须支付附加费。

回扣和附加费应定多少、哪些车款应获回扣或缴附加费，以及是否应按车身大小来区分？这些都是当局这次征询公众意见的重点。

汽车制造商近年通过调整引擎马力等方式，使A组和B组车型的界线越趋模糊，拥车证成价差距也逐渐拉近。10月首轮拥车证公开投标中，A组仅比B组低了不到100元。（档案照片）

为何有必要检讨汽车拥车证分类方式？

原本应归入B组的高档电动车，只要通过软件调低功率输出，就能挤入A组。市面上一些车型如特斯拉（Tesla）Model Y，目前便同时有A组和B组两种版本。

这使A组拥车证竞争愈加激烈。今年以来，A组成价已有三次高于B组。随着电动车日益普及，如果不调整现有分类方式，这类情况日后或会更加普遍。

为解决两个汽车组别界线日益模糊的问题，陆交局今年初宣布展开检讨，并广泛咨询200多名公众。当局星期四（10月8日）发布公众咨询文件，就初步方案进一步征询业界、潜在买家和卖家，以及学者的意见。

陆交局强调，这次检讨的目的是确保汽车拥车证分类方式与时俱进，能更有效地区分大众市场和高档车型，同时继续确保拥车证成价由市场供需决定。

A组和B组合并 我会不会更买不起车？

陆交局提议将A组和B组合并，因为两个组别的界线已越来越模糊。从道路使用和拥堵的角度来看，不论大众车还是豪华车，占用的道路空间也没有本质上的区别。

不过，两组合并后，大众车和豪华车买家将竞标同一批拥车证。为避免大众车买家因此承担过高成本，陆交局提议同时推出“收费和回扣制”（Fee-and-Rebate，简称Feebate）：低价位车型可获回扣，中等价位车型既没有回扣，也无须支付附加费，高价车型则须支付附加费。

陆交局强调，此举目的不是要影响整体拥车证成价，成价走势仍取决于市场需求和拥车证供应。

在早前的小组讨论会上，也有人建议按车身大小来分类，但这种做法并不理想，因为一些豪华跑车可能比大众市场的家庭多用途车还小。

回扣额和附加费如何制定？

在新机制下，陆交局将统计每款车型过去一年新注册车辆的抵岸价中位数（median Open Market Value），再把所有车型按中位数从低到高排列，并根据各车型所处的百分位，划分成不同等级。

OMV中位数较低、排名靠前的车型可获回扣；中间等级不获回扣也无须支付附加费；中位数较高、排名靠后的车型则须缴附加费。陆交局目前提出分成三个或五个等级，并征询公众意见。

抵岸价是汽车运抵新加坡时，还未征税的公开市价，包括厂价、运输与保险费，由新加坡关税局估算。陆交局说，进口商须向关税局提交文件，证明车辆进口价，虚假申报也会受到严厉对付。

考虑到车辆进口价会随汇率、采购方式和供应链等因素波动，因此陆交局提议采用一段时期内的OMV中位数，来决定每款车型的回扣或附加费等级。

至于各等级应回扣或加收多少钱，陆交局建议参考过去A组和B组拥车证的成价差距。根据初步提议，回扣和附加费最高各为1万5000元。

换言之，买家竞标拥车证后，最终支付的成价，还会根据所购车型，扣除回扣或加上附加费。

以2025年新注册汽车的OMV中位数计算，约一半车型可获回扣或无须支付附加费，另一半则须支付附加费。

若采纳这套机制，陆交局将每年检讨并公布各车型所属的回扣或附加费等级，让买家购车前了解相关费用。车商若不认同某款车型的等级，也可向陆交局上诉。

延长拥车证是否也有回扣或附加费？

目前，A组和B组车主延长拥车证时，须支付各自车组的现行限额费（prevailing quota premium，简称PQP），也就是过去三个月的平均拥车证成价。

两组合并后，只会有一个汽车组的成价和一个PQP。那么，延长拥车证时，是否也应获得回扣或支付附加费？

陆交局指出，近年来A组和B组成价已越来越接近，两个组别车主延长拥车证时，支付的PQP其实相差不大。以10月首轮拥车证公开投标为例，A组成价只比B组低不到100元。

因此，当局认为新机制未必适用于延长拥车证，但仍须为现有车主提供过渡安排，细节有待公布。

A组B组合并后 E组还有必要保留吗？

公开组（E组）拥车证可用于注册A组、B组或商用车（C组）车款，有效期为三个月，且可以转让，为拥车证制度提供一定灵活性。

目前，E组拥车证一般用于注册B组汽车。A组和B组合并后，E组日后只能用于注册合并后的汽车组车辆和C组车辆。由于汽车拥车证成价通常较高，相信E组仍会主要用于注册汽车。

陆交局因此也将检讨是否有必要继续保留E组，并就此征询公众意见。

早前参加小组讨论的公众建议取消E组，让制度更简单。不过，E组拥车证有效期三个月，车商可预先标下，供急着购车的顾客使用；若取消E组，这些买家就得等下一轮公开投标。

另一个选项是保留E组，但规定只能用于注册汽车。

检讨结果何时出炉？

陆交局自星期四起至11月2日晚上11时59分，针对上述提案展开公众咨询。当局预计最迟今年底完成检讨，并在明年上半年公布检讨结果和建议。