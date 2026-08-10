美国须正视并控制不断扩大的财政赤字，而这涉及极其艰难的财政抉择；中国则须致力于在生产与国内需求之间取得更好的平衡，但这绝非简单拨弄宏观经济开关就能实现。

尚达曼总统星期三（10月7日）出席新加坡举行的2026年国际货币基金组织（IMF）年会前瞻活动。他与IMF总裁格奥尔基耶娃进行炉边谈话时，阐述了国际合作和宏观经济监督的重要性，以及中美两国在其中扮演的关键角色。

对于如何在日益分裂的世界中进行有效的国际合作，尚达曼回答提问时说，宏观经济政策是全球秩序稳定的基石，尤其是“美中两国各自的国内宏观经济政策，会对国际社会产生深远的外溢效应”。

他指出，如果美国不干脆利落且及时地解决日益扩大的财政赤字问题，不仅美国自身会受影响，利息成本将挤占其他公共开支，其他国家也会因为全球债券收益率上升而受到冲击。这也将影响全球资金流向美债、为美国赤字买单的比例。

尚达曼说：“全球资金中已经有过高比例，用于资助最发达经济体的政府消费。”

尚达曼认为，中国也应意识到，在生产和内需之间达成更好的平衡，虽属于国内议程，但对国际社会同样至关重要。“中国如果想要继续成功地扮演全球主要商品供应国角色，它也必须是全球需求的重要来源。这既符合中国自身的利益，也符合世界的共同利益。这将有助于构建一个更加稳定的全球相互依存格局。”

格奥尔基耶娃指出，IMF肩负的一大重任，是向各方阐明有必要携手应对全球挑战。她形象地比喻道：“大家同处一艘船上，而这艘船正行驶在波涛汹涌的海面上。”

对此，曾任IMF国际货币与金融委员会主席的尚达曼以中文说了一句“风雨同舟”呼应，以此强调当今国际秩序亟需的互信关系。

格奥尔基耶娃也说，全球过度失衡的现象加剧，这不仅给美国、中国，以及在某种程度上给欧洲带来了问题，也给整个世界带来挑战。她精辟概括道：“美国须多储蓄，中国须多消费，欧洲则须多投资。”

她指出，IMF目前正积极向这些国家，以及所有成员国传递这一核心信息。

尚达曼进一步补充：“我们必须承认，无论是对美国还是对中国而言，这都不是一件容易的事。”

在美国，这涉及极其困难的财政抉择；中国虽已启动新一轮重大的基础设施投资，这将在很大程度上拉动内需并惠及全球，但提高国内消费也绝非易事。

尚达曼说：“我们必须清醒地认识到，拉动中国内消是一项需要多年努力的任务。它涉及养老金制度改革、设法提高家庭收入占比，以及许多变革。这绝不是简单地拨弄宏观经济开关就能实现的。”

“我们必须理解这项任务的复杂性，并明白这些调整需要时间。但在此期间，也要设法让全球主要经济体之间的贸易与投资关系建立在更稳固的基础上。”