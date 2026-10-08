分别涉在冒充政府官员骗局中充当钱骡，协助不法之徒收取款项，两名马来西亚籍男子落网后于星期四（10月8日）被控。

新加坡警察部队发文告说，两名年龄分别为24和35岁的马来西亚籍男子，因涉冒充政府官员骗局而被控上庭。

在第一起案件中，71岁女受害者星期一（5日）报案称自己坠入骗局。她说，自己一开始收到一名自称多元货币平台YouTrip职员的来电，称自己的账户出现一个未经授权交易，被人用来购买旅游保险。

女受害者否认购买旅游保险，对方跟着指示她与一名自称来自新加坡金融管理局的官员通话。

金管局官员随后称，受害者涉及一起洗钱案的调查，并发给她一份伪造我国高庭庭令的文件，要她交出资产协助调查。

受害者随后照做，将价值约1万6000元的珠宝首饰等物品交给一名陌生男子。儿子得知时已经来不及阻止，只好报警处理。

称身份被盗用注册电话卡 受害者被迫交出近4万元

在另一起案件中，警方于星期二（6日）接到报案。一名受害者接到陌生来电，对方称有人利用其身份注册了一张第一通（M1）电话卡。受害者否认后，对方便将电话转给一名所谓的“警务人员”。

这名冒充警方的骗子随即要受害者协助调查，将3万9000元现金交给一名陌生男子。受害者交出钱才察觉被骗，于是报警。

经过一番调查，以及在移民与关卡局的协助下，警方网络指挥处确认，涉及两起案件的分别是一名24岁男子和一名35岁男子。

24岁男子在星期二，也就是干案后一天落网；35岁男子则在同一天于兀兰关卡被当场逮捕。初步调查显示，两人相信受跨国诈骗团伙指示，帮助他们从受害者手中收取现金和贵重物品，之后转交其他人。

两人星期四被控。根据《贪污、贩毒和严重罪案（没收利益）法令》第51条，协助他人保留犯罪所得一旦罪成，可判最长10年监禁或50万元罚款，或两者兼施。

警方透露，近期持续有马国人来新加坡协助诈骗团伙，向受害者收取现金和贵重物品。根据此前报道，入境充当诈骗案“钱骡”在本地落网被控的马来西亚籍男女，去年有超过40名；但今年不到半年，已有超过30人落网被控。

自2025年12月30日起，诈骗犯及诈骗团伙成员或招募者将面对6下至24下鞭刑。协助诈骗犯洗钱或处理诈骗所得的“钱骡”，也可能被判最高12下的酌情鞭刑。

警方：政府官员绝不会通过电话要求公众转账等

警方提醒公众，切勿将金钱或贵重物品交给身份不明者，或遵从指示将物品放在某处让他人前来领取，以及不要和他人共享屏幕或分享登录资料。

此外，政府官员绝不会通过电话要求公众转账、指示公众提供银行登录资料，或将电话转接给警方。

警方强调会对任何涉及诈骗者采取严厉行动，并依法处理。公众若有疑问，可拨打24小时ScamShield防诈骗热线1799，或上scamshield.gov.sg查询。