政府加强管制活跃通勤工具电池获议员支持，但议员也关注大众如何简单辨识与设备兼容的电池，以免误触法网；各大电商平台会否采取措施，防范违例商家另开账号销售不合规的设备。

25名朝野议员星期三（10月7日）参与了《陆路交通与相关事项（第二）法案》的二读辩论，当中不少议员提到，曾有区内居民因使用不兼容的电池导致活跃通勤工具着火，带来严重后果。

马林百列—布莱德岭集选区议员、政府国会交通委员会主席陈佩玲说，在麦波申，曾有居民因使用不兼容的电池为个人代步工具充电，导致代步工具在住家或走廊着火。

“在我们这种成熟地区，建筑密集，也有很多年长者和年幼孩童居住在此。一场火患或意外可引发严重后果。因此，我宁可采取更谨慎的态度。”

随着法案三读通过，从明年第二季起，安装和使用与电动脚踏车和电动个人代步工具不兼容的电池将属违法。

商家必须清楚注明电池适用的设备型号、电压和容量等资料，也不能销售和推销明知与设备不兼容的电池。

陈佩玲指出，市面上的设备和电池选项实在太多，商家也强力营销，因此不能指望消费者自行理清所有安全标准，及认出所有获批准的型号。

波东巴西区议员杨陞才也说，一名活跃通勤工具用户之前可能把设备送到维修店换电池，如今要如何确认电池与设备兼容。

不少议员因此提议推出统一认证标签，或设立统一数据库，协助活跃通勤工具用户轻松查询所使用的电池与设备是否兼容。

例如，义顺集选区议员林纬量提议陆交局推出一个简单的线上工具，让活跃通勤用户只要输入或扫描相关型号的信息，就能知道电池和设备是否兼容。对于不擅科技者，或能到零售商或指定地点，检查设备和电池是否兼容。

“这个过程应该足够简单，让那些不懂电池技术规格的普通消费者也能做到。”

交通部兼文化、社区及青年部政务部长马炎庆总结法案辩论时说，陆交局已在网上发布了一个名单，列出获准电动脚踏车型号，以及与这些型号兼容的资料。新条例生效前，陆交局将为电动踏板车（e-scooter）和电动行动辅助踏板车（mobility scooter）推出类似的白名单，为消费者和零售商提供一致的参考点。

他也指出，目前，电动脚踏车和个人代步工具已须符合指定的安全标准，使用不兼容的电池会导致设备的安全标准认证失效。因此，当局不打算为更换不合规电池提供津贴，或做出折旧换新的安排。

另外，在网上销售活跃通勤工具的商家，日后也将和实体零售业者一样受到管制，包括不得推销和售卖不合规的工具，并须清楚展示安全警示和使用规定。

这项举措获议员支持，但也提问当局会如何管制海外卖家，以及会否要求各大电商采取措施避免违例商家利用另一个账号继续销售不合规的设备。

马炎庆说，条例只会沿用在发自新加坡，或由新加坡相关并可在这里找到对方的人士发布的网上销售目录和广告。条例不适用于没有新加坡足迹的海外卖家，因他们不在我国管辖范围内。当局会借助进口管制措施缓解这方面的风险。