本地空气质量持续处于不健康水平，截至星期四（10月8日）清早6时，全岛五个地区的24小时空气污染指数介于113至161，公众应避免长时间在户外活动。

印度尼西亚苏门答腊中部和南部地区，以及加里曼丹许多地区的天气预计会持续干燥。在盛行的东南风至南风影响下，来自这些地区的烟霾可能继续向新加坡飘移。

国家环境局官网的数据显示，截至星期四清早6时，本地24小时空气污染指数（PSI）仍处于不健康水平，西部最严重，达161；中部147、东部128、南部120、北部113。

一小时PM2.5悬浮颗粒浓度则有所改善，五个地区录得每立方米40微克（北部）至76微克（西部），属正常至偏高水平。

PM2.5指直径小于或等于2.5微米的悬浮颗粒物。一小时PM2.5浓度反映过去一小时空气中的微颗粒浓度。出现跨境烟霾时，公众规划接下来一小时的户外活动前，应参考这项指标。

规划隔天活动则应参考24小时PSI预报。