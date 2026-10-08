红山居民接获水供中断通告，但内容指水供将中断近一周，且涉及三座组屋，令居民感到困惑。丹戎巴葛市镇理事会事后澄清，受影响的仅有两座组屋，工程也只在其中两天的特定时段进行，施工时水供不会中断。

网民“Bernie”近期向网络媒体Stomp分享了一张张贴在红山组屋电梯内的通告，其内容显示，红山路第68座至第70座组屋将在今年10月30日至11月5日间展开紧急水管维修工程，提醒居民在水供中断前储存足够的用水。

居住在第70座组屋的Bernie认为，通告内容不够明确，虽提到工程长达将近一周，却没有指出具体断水的时间段与时长。居民无法确定是否需要储存足够维持一周的用水，还是只需为指定的时间段储水。

“对居民来说，特别是年长住户或储水空间有限的家庭，要为一段可能相当长的时间储水，会对他们造成不小的影响。”

丹戎巴葛市镇理事会在答复媒体询问时澄清，通告其实是关于红山路第68座和第70座组屋的年度清洗水箱工程。工程定于10月30日和11月5日、每天上午9时至下午5时进行。

换句话说，受影响的仅有两座组屋，且只限上述两天。

市镇会指出，在清洗工程进行期间，水供并不会中断，只是居民可能会遇到水压不稳定的情况。“市镇会也将张贴修正后的通告，向居民进一步说明工程详情和水供安排。”

《联合早报》正向丹戎巴葛市镇理事会了解更多详情。