全国青年理事会人员误发电邮，导致约600名新加坡青年论坛参与者的姓名和身份证号外泄。

文化、社区及青年部长兼教育部第二部长梁振伟星期三（10月7日）书面答复工人党盛港集选区议员穆海民的提问时透露，全国青年理事会今年8月25日因人为疏忽，误将约600名新加坡青年论坛参与者的姓名和身份证号，发送至一个私人电邮。

他说，青理会当天就发现错误，并要求收件人删除信息。不过，青理会多次尝试联系收件人均未果，经评估后，当局认为已无法采取进一步的合理措施。

青理会于9月3日电邮通知所有受影响的参与者，说明事件经过并致歉，同时提供联系渠道。对于仍有疑问或担忧的受影响者，青理会的工作人员也与他们直接沟通，解答他们的疑虑。

穆海民询问当局将如何采取措施避免类似事件再次发生。

梁振伟说，文社青部和青理会高度重视个人数据的保护。青理会在事发后已立即检讨资料传输流程，并针对可能导致类似事件的漏洞采取措施。青理会也正在检讨机构内其他资料处理的流程，以加强相关程序，增设更多保障措施。