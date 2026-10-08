有议员建议规定高咖啡因饮料须标明咖啡因含量并加上警示标签。保健卫生部长王乙康指出，有关当局会密切关注本地咖啡因摄取情况和国际动态，若风险评估有变，不排除采取更多措施。

他星期三（10月7日）以书面回答拉丁马士区议员杨益财的相关提问。也是新加坡消费者协会会长的杨益财询问，鉴于近期有调查显示，青少年可能摄取过多咖啡因，健卫部会不会规定咖啡因含量超过一定水平的饮料标明每份含多少毫克咖啡因，并在包装加上统一的提醒标签，特别注明儿童和青少年的建议摄取量。

王乙康也是社会政策统筹部长。他说，健卫部没有收集儿童或青少年因摄取咖啡因而就医的数据，也没有研究咖啡因对儿童和青少年的影响，因为国际上已有大量相关研究。

他指出，目前没有公认的咖啡因摄取量健康指南，国际上也没有食品添加咖啡因的安全含量标准。本地儿科建议是，未满12岁孩童应避免摄取咖啡因，12岁至18岁青少年每天不超过100毫克，大约相当于一杯咖啡。

王乙康说，自2017年以来，高咖啡因能量饮料在本地含糖饮料总销量中的占比一直不到1%。由于大量摄取咖啡因可能带来健康风险，这类饮料不符合“较健康选择”标志的认证标准，因此学校不售卖。

他指出，公众可上健康应用HealthHub了解咖啡因及相关影响，以便作出明智的消费选择。消协近期发出的提醒，也说明公众须留意自己从各种常见含咖啡因饮料摄取的总量。

消协日前测试六种以抹茶、能量饮料和浓缩咖啡调配的饮料，发现每一种混搭饮料的咖啡因含量，都超过青少年每日建议摄取上限的100毫克。

消协提醒，不少饮料都含咖啡因，混着喝很容易不知不觉摄取过量，可能引起严重头痛、心跳加速、焦虑、手抖、肠胃不适和慢性失眠等症状。