自去年9月1日全面加强打击电子烟以来，每月因涉电子烟违规行为而被转介给卫生科学局的学生平均人数，已从2024年9月至2025年8月的181人，锐减至去年9月至今年8月的62人。

教育部长李智陞星期三（10月7日）书面答复官委议员梁国民博士的询问时透露上述数据。

他指出，转介至卫生科学局的学生月均人数下降，表明新加坡在侦查、举报和执法方面的多机构协作正在产生实质成效。

李智陞强调，学校和高等学府将继续对电子烟保持高度警惕和零容忍态度。“被发现吸电子烟的学生除了受到国家处罚外，还将面临学校或学府的纪律处分。更重要的是，违规者将获得戒瘾与辅导支持，帮助他们戒除这一习惯并做出更好的选择。”

据报道，今年第二季共有245人因吸电子烟被学校及高等学府转介至卫科局处理，另有逾480名青少年接受戒烟及戒电子烟辅导。教育部自去年9月起加强宣导，通过课程、讲座及学生主导的活动等，讲解电子烟的危害与成瘾问题，学校与高等学府也同步收紧纪律管理与处分。