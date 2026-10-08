陆路交通管理局将为电动巴士增设充电基础设施。万礼巴士车厂和未来落成的加冷、美世界与淡滨尼北综合交通枢纽，将从2028年起部署新的电动车充电系统。

陆交局星期四（10月8日）在脸书发文宣布，颁发部署电动车充电系统的合约给Starcharge Energy私人有限公司。这家公司将从2028年起，逐步在上述地点部署新的充电系统。

这包括720千瓦高功率液冷充电桩（liquid-cooled chargers），以及一套能根据巴士穿行班表优化充电的智能系统，让运营更灵活。

陆交局说：“新的充电基础设施将助力我们在2040年前，实现向100%清洁能源公共巴士车队过渡的目标。”

陆交局去年底颁发六份总值3亿2220万元的合约采购共660辆电动巴士，其中360辆为单层，300辆为双层。这是当局首次大规模采购双层电动巴士。

预计到了2030年，电动巴士将占公共巴士总车队的一半。本地目前约有5800辆公共巴士。