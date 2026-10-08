国立幼儿培育教育学院与新加坡儿童会合作，通过专业培训提升幼教工作者识别和应对儿童性虐待风险的能力，也让更多学前儿童掌握必要的自我保护技能。

国立幼教学院与儿童会星期四（10月8日）发布联合文告说，双方将结合儿童会在儿童保护及身体安全教育方面的专业知识，以及国立幼教学院在幼教工作者培训与发展的经验和覆盖面，提升幼教工作者识别、应对及举报儿童性虐待疑虑的能力。

国立幼教学院从11月起，将以英语和华语开办由儿童会开发的《教导孩童学习自我防护技巧》教师培训课程。这项课程自2014年推出；截至今年8月底，共有1424名来自629所学前教育机构的教师，以及32名来自社会服务等其他机构的人员接受培训。

课程让幼教工作者学习识别儿童可能遭受性虐待的迹象，以及当儿童披露相关经历时应如何应对；同时，也教导受训者如何在幼教机构推行《KidzLive：我能保护自己》身体安全教育项目。

儿童会自2011年开始在学前教育机构推行KidzLive项目，教导学前儿童认识身体界限、辨别恰当与不恰当的触摸和行为，以及在感到不安全或遭遇不当触摸时向可信任的大人求助。

截至今年8月底，共有1万1076名学前儿童通过儿童会直接推行的KidzLive项目接受身体安全教育。这个数字不包括受训幼教工作者在所属机构推行项目后接触的儿童人数。

目前，15名国立幼教学院培训员已接受儿童会的专业培训，并取得“首席培训师”认证，掌握有效开展培训所需的核心技能。他们也参与实际示范及共同教学，确保课程的教学方式和质量保持一致。

作为课程开发者，儿童会将继续为国立幼教学院培训员提供支持，并定期检讨培训内容，确保内容与儿童安全及保护工作的最新发展保持一致。儿童会也会继续开发相关课程资源，并为推行KidzLive项目的幼教工作者提供教学支持。