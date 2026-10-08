国立健保集团成立癌症中心，整合中部和北部地区的癌症护理服务，并与新加坡防癌协会合作，为公众提供从预防、筛查、诊断和治疗，到康复及慈怀疗护的一体化服务，也让更多患者能在住家附近获得所需的医疗和支援。

国立健保集团星期四（10月8日）在第24届新加坡卫生与生物医学大会开幕礼上，宣布成立癌症中心（NHG Cancer Institute，简称NHGCI），并公布另外三项举措，包括成立精准医学暨基因组中心（Centre for Precision and Genomic Medicine，简称CPGM），及分别同新加坡防癌协会和新电信签署合作备忘录。

数码发展及新闻部兼保健卫生部高级政务部长陈杰豪，以主宾身份见证两项合作备忘录签署仪式。

国立健保集团是三大公共医疗集群之一，负责中、北部地区150万名居民的医疗需求。

新成立的癌症中心并非单一实体医疗中心，而是以集团旗下医院陈笃生医院、邱德拔医院和兀兰医院为核心，串联综合诊疗所、基层医疗业者及社区伙伴，建立跨医疗机构的癌症护理网络。

新中心将加强不同治疗阶段之间的衔接，让患者从癌症筛查、确诊到治疗和康复，都能获得更连贯的护理，减少在不同医疗机构之间奔波的不便。

癌症中心也将逐步扩大中北部的癌症治疗服务，包括明年扩大俗称电疗的放射治疗服务至邱德拔医院，同时加强北部地区的化疗服务。

陈杰豪致辞时说，癌症仍是我国的主要死因，且每四名居民中，就有一人在75岁前面临患癌风险。尽管我国在癌症治疗和提高患者存活率方面，取得显著进展，但要延长健康寿命，不能只着眼于治疗，也须加强预防和后续护理。

他乐见集团与防癌协会合作，加强癌症防范意识、筛查、确诊后的护理及社区支援服务，“这体现了医疗重心向前移，即不等疾病发展至晚期才介入，而是在整个过程中早介入。”

癌症病例增 加强防范意识及筛查

国立健保集团癌症中心院长张耀琳兼任副教授说，确诊癌症常意味着患者要往返不同医疗机构接受检查和治疗。新癌症中心的角色是整合各项服务，由同一个医疗团队统筹患者从筛查、治疗到康复的整个过程，确保患者无论到集团旗下哪家医院求医，都能获得同样及时、优质的护理。

新加坡防癌协会首席执行官陈光杰说，随着癌症病例增加，除了加强预防和及早发现疾病，也须为患者提供医疗以外的支援，包括经济援助、心理辅导和康复服务。双方希望通过合作，让患者能就近获得更全面、及时的照顾，改善生活质量。

协会也会与新中心合作，加强癌症预防和筛查，尤其鼓励较少接受筛查及患癌风险较高的群体定期检查。

增设精准医学暨基因组中心

国立健保集团也将在星期五（9日）成立精准医学暨基因组中心，推动基因检测和精准医疗在临床上的应用，通过及早识别遗传性疾病风险，让患者及家人在症状出现前，采取预防措施或接受治疗。

新中心旗下设施，包括设在陈笃生医院和海军部医疗中心的基因诊断与咨询中心，为疑似患有家族性高胆固醇血症的患者，提供遗传咨询和基因检测。本地约每140人中，就有一人有患病风险。若不接受治疗，患者心脏病发或中风风险，可比一般人高达20倍。一旦检测呈阳性，患者的家属也可接受检测，及早识别是否带有相同遗传风险。

随着基因检测津贴将在今年12月进一步扩大至遗传性乳腺癌和卵巢癌，精准医学暨基因组中心也会与癌症中心合作，有相关疾病风险者，可在癌症中心接受进一步筛查及专科服务。

精准医学暨基因组中心也将负责为第三阶段全国精准医学计划，招募15万名参与者，计划持续至2031年。

国立健保集团也同新电信签署合作备忘录，双方将通过集团旗下的医疗保健创新中心，探讨利用数码科技、虚拟医疗和人工智能，提升医院运作效率、加强医疗服务衔接，并推动医疗创新。