两名陌生人在组屋邻里擦肩而过起口角，转到后巷摊牌结果酿成血案。青年男子对71岁退休男子拳打脚踢，即使对方倒地后仍不罢休，短短30秒内把对方打至头部重伤，案发10天后逝世。

今年33岁的莫哈默·塞拉朱丁星期四（10月8日）在高庭承认误杀与蓄意伤人等共四项控状，被判坐牢15年和打鞭10下。

控方斥责被告为了一些小口角，对素未谋面的受害人安德烈·约翰进行毫无意义的攻击，行径相当凶残。

被告犯案后欲离开后巷，当看见一名路人朝他走过来时，他还恐吓对方说：“你想找麻烦是吗？你想死是吗？”

这起命案发生于2024年11月19日下午3时41分左右，地点在实龙岗北2道第151座组屋的后巷。当时一辆停在后巷车子上的行车记录仪，拍下被告的犯案过程。

一名路人看见安德烈倒卧在后巷动也不动，赶紧拨电呼叫救护车。安德烈送院10天后不治身亡，死因是严重头部伤势。

根据案情，被告案发时31岁，在一家餐饮场所当营运经理。事发当天上午10时许，被告结束工作后开始与朋友们喝酒，几个小时内喝了三四罐啤酒和大量的威士忌烈酒。

到了下午，被告已喝得酩酊大醉。他在实龙岗北1道搭乘私召车，上车后不仅对司机破口大骂，还在车内呕吐，司机只好中途要求他下车。岂料，被告下车后仍与司机争吵，趁司机站在车外关车门时，猛踢对方一脚，并且恐吓司机若敢报警，就继续殴打他。

被告接着走到附近邻里商店，步履蹒跚的他漫无目的地游荡，最后走到一家迷你超市外。这时候，安德烈路过超市，两人擦肩而过时有了肢体接触。安德烈停下脚步，转过身与被告说话，两人开始起口角。过了一会儿，安德烈与被告一起走到附近后巷。

根据行车记录仪所拍到的画面，安德烈在巷子里继续与被告说话，但视频没有录到声音。突然，被告出拳攻击安德烈的头部，把他推倒在地上，继续对他的头部和脸部拳打脚踢。接着，被告挺直身子，朝安德烈上半身猛踹约八次，然后扬长而去，留下倒在地上一动也不动的安德烈。

被告隔天凌晨落网。除了误杀，他也被控蓄意伤人和两项抵触防止骚扰法令的控状。

控方指出，被告过去曾在喝酒后犯下暴力罪案，包括在一起瞪眼事件中重伤一名54岁男子，为此在2023年被判坐牢七个月，但被告不知悔改，出狱不到一年又重犯。