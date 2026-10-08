两大汽车拥车证组别若合并，可解决大众与豪华车组界线逐渐模糊的问题。不过，受访学者认为，新机制未必能压低拥车证成价，合并后的新组别成价反而可能更接近目前大型及豪华车的水平。

陆路交通管理局星期四（10月8日）就汽车拥车证分类建议展开公众咨询，包括拟议合并中小型汽车组（A组）与大型及豪华车组（B组），再根据汽车抵岸价中位数（Median Open Market Value，简称Median OMV）划分等级，提供回扣或征收附加费。

新加坡社科大学商学院副教授黎华德（Walter Theseira）接受《联合早报》访问时指出，随着科技进步，引擎容量和马力已无法有效区分大众与豪华车。“若合并A组和B组，再通过OMV提供回扣或征收附加费，可有效拉开大众与豪华车之间的价格差距。”

近年来，一些原属B组的电动车款通过软件调校功率输出等方式归入A组，加剧了A组竞争，进而推高成价。A组成价今年已有三次高于B组。

研究交通经济学的新加坡国立大学经济系副教授王崇基博士认为，按OMV中位数区分车型是较合理的做法。“相较于引擎容量、马力或车辆大小，汽车的市价更能直接反映一辆车属于大众还是豪华车市场。”

车商仍可能调整规格“钻漏洞”

不过，黎华德提醒，车商仍可能设法调整车辆规格来降低OMV，包括减少配备或电池容量等，让车款归入较有利的等级。

但他认为，这类情况只会出现在OMV略高于分级门槛的车款。“毕竟，马赛地等豪华车不可能通过小幅调整就变成低价车款。”

对于回扣和附加费应该划分为三个还是五个等级，王崇基较支持后者。他解释，若选择前者，各等级之间的价差较大，车商为了让特定车款符合更有利的等级，可能选择引进低配版。“若等级较多，各级之间的价差就较小，这种情况就会减少。”

陆交局有意每年根据前一年各车款的OMV中位数做出相应调整。王崇基指出，这意味着即使车商调低车辆规格，相关门槛也会在下一年跟着改变，因此较难长期利用这一机制取得优势。

拥车证成价未必下滑

至于拥车证成价是否会因此下降，黎华德认为不能过于乐观。他指出，目前不少预算较宽裕的买家竞标A组的较高档车款，以致推高了成价，即使A组和B组合并，相信这类买家还是会继续影响成价走势。

“此外，一些消费者获得回扣后，可能愿意把部分省下的钱用于竞标更高价的拥车证。”

因此，他认为，合并后的汽车组别成价，仍可能更接近原本B组的水平。

王崇基则认为，两个汽车组别合并后，确实可能增加原本B组买家的竞标需求，因为他们也能竞标原本A组的拥车证。不过，新制度同时引入回扣与附加费，或可抑制部分豪华车买家的意愿。