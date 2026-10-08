沙拉店工伤索赔导致女老板轻生一案，验尸庭揭露，患抑郁症的44岁女老板因女客工的工伤赔偿，最终在不确定是否需承担高额赔偿的情况下轻生。

这起引起社会广泛关注的事件发生于2025年7月。Sumo Well沙拉店李姓女老板于7月18日凌晨2时许，连发两则脸书贴文，指一名外籍女员工在合约结束前两天，乘搭电动扶梯去丢垃圾时假装滑倒受伤，借此制造工伤意外以索赔。

两则贴文于同月21日引起公众广泛关注，并被大量转发。一些中小企业主也表达了他们处理工伤个案时承受的压力。但很快便有网民上载讣告，指女老板已于19日过世。

验尸庭星期四（10月8日）就女老板的死因召开研讯，由警方调查官上庭供证。

法官谕令媒体不得公开死者家属及所有证人的身份。

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调查官揭露，死者于7月19日早上7时左右，从住家附近的组屋坠楼。调查发现，她出门前告诉丈夫她去晨运；丈夫说，这与她平常的习惯没有不同。路上遇见她的证人也说，她看起来并无异常。她搭电梯上楼时，手里抱着一个装有彩色物件的泡沫塑料箱。警方事后在她的笔记本电脑里找到一份遗书。

调查官指出，死者在同年6月因抑郁问题求诊。她当时告诉医生，因为工作的关系，长时间无法和孩子相处，这让她感到愧疚，而且公司也面临一些困难。医生事后受询时说，死者当时没有轻生的倾向。

研讯揭露，死者曾在同年7月18日凌晨3时企图轻生。当时，她被发现全身湿透，倒卧在樟宜海滩的一处草坪上。警方过后援引《精神健康法令》逮捕她，先把她送往樟宜综合医院，后转送心理卫生学院。

根据警员的说法，死者送院前醉意明显且口齿不清，但能听明白她说因为“被骗钱了”而想轻生。

心理卫生学院医生建议死者留院，但她没有接受医生的专业建议，坚持在同一天出院。丈夫事后告诉调查官，死者当时表现正常。他也问过她当晚是怎么回事，她只说自己本想搭配红酒服药轻生，结果昏睡过去。

丈夫告诉调查官，死者因为工伤赔偿案饱受困扰；虽然客工的医药费都由保险公司承担，但不断寄来的医药账单让她压力非常大。

丈夫说，她后来还收到律师信，称客工要就终身残障提出索赔，令她非常担心保险公司不会承担高额赔偿。他不断安慰死者，要她不要担心，而死者也未透露或表现出想轻生的迹象。

调查揭露，死者从心理卫生学院出院后，曾与人力部官员通电话，并再次提出她对工伤赔偿的质疑与顾虑。这名官员事后告诉调查官，他当时向死者解释，保险公司已经答应受理；她若有更多资料想提供，可以交给保险公司。

警方事后也在她的笔记本电脑里找到两封发给人力部的电邮。其中一封，她质疑为什么女客工受伤后还能正常走路。另一封在7月14日发出的电邮，则要求人力部调查客工的工伤索赔是否有蹊跷，并询问若女客工出院时的预估医药费与实际费用有很大出入时，额外费用是否由她个人承担。

调查官将案件列为自杀案结案。调查官指出，针对客工的工伤索赔，警方与人力部已经展开调查，但未透露调查是否已完结或仍在进行中。