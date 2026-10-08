女子因组屋乱刀砍死养父，误杀罪成，人在狱中，养父姐姐入禀法庭，要求禁止她继承养父留下的财产，并直言：“她杀了人，为什么还要给她？”

《新明日报》早前报道，2022年11月3日，陈秋燕（35岁，译音）在盛港河谷通道第190A座四房式的组屋内，持刀狂砍67岁养父陈亚邦（译音）约10分钟，导致对方死亡。她面对一项误杀罪，审讯后罪成，被判监18年。上个月她上诉后遭驳回，维持原判。

据报道，陈秋燕1992年获养父母领养。患肺癌的养母于2022年8月去世前，曾承诺将组屋留给她。之后她因遗产问题与养父多次争执，养父甚至扬言死后会捐出房子。最终，她要求在屋主名册加名遭拒后萌生杀机。

案发前两个月，她买刀藏在房内并策划杀人。当养父再次拒绝过户一半产权，她趁对方洗澡后开门持刀袭击。为保住房子，她预谋袭击，如今人在狱中，房子的继承权引起关注。

根据《新明日报》记者取得的原诉申请，名为陈亚和的申请人向法院申请禁止陈秋燕继承养父的所有财产，包括她最想保住的盛港组屋。

记者联系上陈亚和（80岁），她证实自己是死者二姐，并透露她与其他姐妹合资支付约3万元律师费，入禀法庭追讨弟弟的遗产。

“我们不会原谅她。这是我弟弟的东西，我们肯定要讨回来。她的东西我们不会拿，比如她妈妈留给她的，应该有6万多元在她手上。”

陈亚和说，弟弟和弟媳从小把陈秋燕抚养成人，还供她读到大学，而她没一份工作做得长久。“他们养她养到30多岁。她再等一等，等到她爸爸过世，他的财产迟早都是她的，为什么要这样做？”

她认为，陈秋燕既然杀害养父，就不应该再继承对方的遗产。

“她都杀死我弟弟了，我们为什么还要把东西给她？这样对吗？难道每个人都可以杀死爸爸妈妈，再拿他们的遗产吗？”

遗产包括公积金、四房式组屋和储蓄

二姐透露，弟弟留下的遗产包括公积金、储蓄及四房式组屋等。若成功追讨遗产，将由她与其他姐妹平分。

陈亚和透露，死者在八名兄弟姐妹中排行第七，上有一名哥哥、五名姐姐和一名妹妹。

“弟弟的遗产相信有公积金、储蓄、房子等，我也不知道具体有多少钱。”

谈及兄弟姐妹之间的关系，她说大家感情不错，平时各自生活，过年过节会见面，偶尔也会一起吃饭。

她透露，每次上门探望弟弟时，陈秋燕大多躲在房间内，双方鲜少交谈。

“以后我们也不会见她，就算她出狱后，我们也不会帮她，让她自己听天由命。”

完整报道，请翻阅2026年10月8日的《新明日报》。