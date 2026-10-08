接获传票未缴罚款，265辆外国车辆在陆路关卡被拦下。

交通警察联合移民与关卡局、建屋发展局、陆路交通管理局、国家环境局及市区重建局，在陆路关卡展开为期三天、专门针对未缴罚款的外国车辆的跨机构执法行动。

由交警主导，于2026年9月28日至30日开展的联合行动中，当局从265名外国驾车者追回近64万元的未缴传票罚款。

根据文告，在执法期间，有未缴罚款的外国驾车者在通过陆路关卡进入新加坡时被拦截，并被要求缴清其车辆及交通违规罚款。

在执法期间，有未缴罚款的外国驾车者在通过陆路关卡进入新加坡时被拦截，并被要求缴清其车辆及交通违规罚款。图为一名交警正在提供有关缴付拖欠罚款的地点及可用支付方式的信息。（新加坡警察部队提供）

交警重申，当局严正看待在新加坡犯下违规行为却不缴清罚款的外国驾车者。

新加坡当局定期针对此类驾车者开展行动，凡有未缴交通、停车或车辆排放违规罚款者，可能会被拒绝入境新加坡。

交警提醒，所有驾车者都必须遵守新加坡法律，并为建设积极的道路安全文化尽一份力。他们所应注意的事项包括遵守限速规定、遵守交通信号、缴付ERP和停车费用、合法停车，以及保持在排放限值以内。

此外，所有外国注册车辆必须持有有效的车辆入境准证（VEP）方可进入新加坡。

从2026年11月2日起，凡在新加坡犯下交通、停车或车辆排放违规行为且有未缴罚款的外国注册车辆，将无法向陆交局申请或更新其VEP。

外国驾车者在申请或更新VEP以及进入新加坡之前，可先到www.axs.com.sg查询自己是否有任何未缴罚款。罚款可通过AXS自助终端、AXS网站及AXS手机应用，各机构网站或各机构的客户服务柜台缴付。