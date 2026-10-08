接获传票未缴罚款 265外国车陆路关卡被拦
由交警主导，于2026年9月28日至30日开展的联合行动中，当局从265名外国驾车者身上追回近64万新元的未缴传票罚款。图为一名交警正就拖欠罚款一事与驾驶者交涉。 （新加坡警察部队提供）
接获传票未缴罚款，265辆外国车辆在陆路关卡被拦下。
交通警察联合移民与关卡局、建屋发展局、陆路交通管理局、国家环境局及市区重建局，在陆路关卡展开为期三天、专门针对未缴罚款的外国车辆的跨机构执法行动。
由交警主导，于2026年9月28日至30日开展的联合行动中，当局从265名外国驾车者追回近64万元的未缴传票罚款。
根据文告，在执法期间，有未缴罚款的外国驾车者在通过陆路关卡进入新加坡时被拦截，并被要求缴清其车辆及交通违规罚款。
交警重申，当局严正看待在新加坡犯下违规行为却不缴清罚款的外国驾车者。
新加坡当局定期针对此类驾车者开展行动，凡有未缴交通、停车或车辆排放违规罚款者，可能会被拒绝入境新加坡。
交警提醒，所有驾车者都必须遵守新加坡法律，并为建设积极的道路安全文化尽一份力。他们所应注意的事项包括遵守限速规定、遵守交通信号、缴付ERP和停车费用、合法停车，以及保持在排放限值以内。
此外，所有外国注册车辆必须持有有效的车辆入境准证（VEP）方可进入新加坡。
从2026年11月2日起，凡在新加坡犯下交通、停车或车辆排放违规行为且有未缴罚款的外国注册车辆，将无法向陆交局申请或更新其VEP。
外国驾车者在申请或更新VEP以及进入新加坡之前，可先到www.axs.com.sg查询自己是否有任何未缴罚款。罚款可通过AXS自助终端、AXS网站及AXS手机应用，各机构网站或各机构的客户服务柜台缴付。