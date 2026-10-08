宝可梦卡牌盲盒风潮持续延烧，有公众投诉勿洛商场的排队规则不明，清晨6时排队仍空手而归，还有队伍因排队顺序起争执后，惊动警方到场。

这起纠纷发生在星期三（10月7日）清晨6时许，地点是勿洛广场地下一层的Kiddy Palace。

《新明日报》日前报道，上周一本地7-Eleven便利店率先出售宝可梦卡牌盲盒，掀起抢购热潮。Kiddy Palace也在星期二（6日）宣布，部分门店星期三上架限量宝可梦30周年卡牌。

宝可梦卡牌发烧友许女士（42岁，家庭主妇）向《新明日报》说道，她在星期二得知Kiddy Palace上架30周年限量卡牌后，就提前去现场观察，甚至在清晨6时15分就到勿洛广场排队。

“其实清晨5时多我先去大巴窑的店面，但看到那边已经有很多人通宵排队，差不多200人，所以才转战勿洛。”

她称来到勿洛广场的店面后，也看到排队的人龙，当时保安却说不可以在那里排队，因商场还没有开门。她就听从指示到楼下附近的咖啡店坐着，一些人则在楼上徘徊。

等到约早上8时许，她回去时，才发现队伍已排起长长人龙，甚至闹出纠纷，惊动警察到场。

她失落地说，原本想要购买限量五盒的30周年礼盒，却没想到不止大礼盒，连小礼盒都买不到，空手而回。

完整报道，请翻阅2026年10月8日的《新明日报》。