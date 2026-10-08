法国近日爆发全国性学生示威，部分地区演变成示威者与警方冲突。狮城游客在里昂旅游时意外直击现场，目睹示威者焚烧垃圾桶、投掷物品，警方则发射催泪弹驱散人群。他形容：“响声此起彼伏，现场就像战争一样。”

法国学生示威自上个月从巴黎地区开始后，迅速蔓延至全国多个城市。学生主要不满教师和教育资源不足、班级拥挤、校舍老旧，以及部分学校在高温天气下学习环境欠佳等问题。

随着示威规模扩大，教师和家长也加入行动。10月6日，法国多地再次爆发大规模示威，马赛、南特、里昂和巴黎等城市均有人上街。警方在部分地区施放催泪弹，示威者则焚烧垃圾桶或向警方投掷物品。法国内政部指出，当天上午约有8万6000人参与，是本轮示威潮爆发以来规模最大的一天。

在本地售卖黑蒜的德福食品老板纪鸿文（64岁）告诉《新明日报》记者，他当时与妻子和小姨子在里昂旅行，岂料碰上示威行动。

他受访时说，他们当时去早市闲逛，之后到附近吃午餐，岂料听到不远处传来骚动声。

“我好奇地走过去看，发现原来是学生抗议游行，示威者当街烧垃圾桶等物品，街上燃起熊熊烈火，警员们全副武装，还发射催泪弹，枪声（催泪弹）此起彼伏！”

根据他提供的照片，示威群众和手持盾牌、戴着头盔的警察各站在一条街的两端，民众不断朝警方投掷石头等。另一个画面则显示，街上随处可见火苗，背景则传来数声枪响，示威者被催泪弹雾逼得四处逃窜。

行程不受影响

纪鸿文说，虽然示威活动发生冲突，但仅局限于市区的一部分区域，当地的公共交通则普遍不受影响，一行人之后也照常出行。

他指出，近距离直击现场，场景宛如战争般混乱。“当时我身边还有个记者，边拍摄边记录，这真是个很特别的旅游体验！”

催泪弹落身旁 泪流不止慌逃

纪鸿文指，直击示威活动时，一枚催泪弹恰好落在他的身旁，导致他泪流不止。

“我赶紧跟着学生一起跑到附近的巷弄里，大概过了两分钟后，眼睛就逐渐舒缓。”

他说，参与示威的学生们也相互合作，发现有人被催泪弹击中，就立即上前递上眼药水。

完整报道，请翻阅2026年10月8日的《新明日报》。