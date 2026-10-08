在公司男女共用的更衣室内，男客服人员将手机藏在包里后放在地上，通过隔间的缝隙偷拍至少四名女同事更衣，如今被判坐牢10周。

被告是32岁的本地男子，他面对六项偷窥（voyeurism）控状。他承认其中四项，余项待法官下判时一并考虑。

受害者包括四名年龄介于22岁至44岁的女子，她们都是被告同事。为保护受害者，法官令媒体不得报道任何会泄露被告同事身份的资料。

案情显示，公司内的更衣室是男女共用，被告萌起偷拍念头，并事先启动手机录影功能，将它放在背包侧边的水壶口袋里，然后走进更衣室隔间，把背包放在地上，通过隔间缝隙，偷拍女同事在隔壁隔间更衣的画面。

被告事后会在家里观看偷拍影片，并将它们储存在手机的隐藏文件夹里，需要被告脸部识别或输入密码才能打开文件夹。

被告在2024年10月将影片传到新手机里，档案也自动传到被告的手提电脑里。

调查揭露，被告在2024年7月至12月间共偷拍15个录像，平均每个月偷拍两次至三次。

受害者包括被告同事，其中至少四人脸部被拍下，警方通过影片确认这四名女同事的身份。

其中一名44岁女同事被偷拍至少三分钟半，影片拍到她穿内衣裤和脸部的画面。

警方在今年2月10日逮捕被告时，从被告膝上电脑里，找到24个偷拍影片，其中六个是不同的影片，其余18个是复制的版本。

女友看到偷拍影片 要求被告删掉

女友从被告手机里找到偷拍录像，当场要求被告将影片删掉。

被告在2024年12月，从新手机的隐藏文件夹里删掉偷拍影片。

他的女友于2025年1月在被告新手机里的“最近删除”（recently deleted）的文件夹里看到这些偷拍影片。女友当面质问被告，并要求他将影片删掉。被告公司的人事部于2025年2月10日报警，但法庭文件并未说明是谁向公司告发被告。