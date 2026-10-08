新加坡总理黄循财即将出访文莱，其间与文莱苏丹波基亚一同出席新文防务关系50周年纪念活动，也会探访在当地受训的新加坡武装部队军人。

总理公署星期四（8日）发文告说，黄总理星期五（10月9日）起对文莱进行两天正式访问。

星期六（10日），黄总理和波基亚亲赴摩拉海军基地（Muara Naval Base）出席联合阅兵仪式。新加坡武装部队和文莱皇家武装部队人员与作战装备将参与阅兵仪式。

阅兵仪式后，两国领导人将共同为纪念展馆主持开幕，回顾两国防务关系过去50年的重要里程碑。黄总理也将出席波基亚设的午宴。

文莱长期支持我方军训 我国助文莱设计消防车

我国与文莱的防务合作始于1976年，比两国在1984年正式建交还早。文莱长期支持我国武装部队到当地训练，两国军队也通过高层互访、专业交流，以及双边和多边演习保持密切往来，加深合作与相互了解。

黄总理此行也将到淡布隆（Temburong）探访正在当地受训的我国部队，了解部队在文莱的训练经历。

他也将见证四辆轻型消防车交付文莱内政部属下的消防拯救局。这批消防车是按照文莱的行动需求定制，由本地公司HOPE Technik研发。

新文两国高层近期往来频密。文莱王储兼首相府高级部长比拉赫刚于9月28日至10月2日到我国进行正式访问，也与黄总理共同主持第12届新加坡与文莱年轻领袖计划，并签署谅解备忘录进一步加强海事与港口发展合作。

比拉赫访新期间，会见了总统尚达曼、黄总理和国务资政李显龙。比拉赫来访期间也参访了新加坡武装部队军训城市，了解我国如何利用设施进行贴近实战的复杂城市作战训练。

今年7月，李资政也到文莱出席波基亚80岁诞辰庆典，并探访在当地受训的我国官兵。

新文之间的特殊关系也通过经济与金融合作体现，两国货币等值互换协议明年将迎来60周年。

此行陪同黄总理出访的包括总理夫人吕子蕊、公共服务统筹部长兼国防部长陈振声、外交部兼内政部政务部长周凯年、国会议员王心妍，以及总理公署、国防部和外交部官员。

黄总理出访期间，副总理兼能源贸工部长（贸易）颜金勇将出任代总理。