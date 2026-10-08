淡滨尼快速公路发生连环撞事故，涉及两辆电单车和一辆罗厘与汽车，其中一辆电单车甚至起火狂烧，驾驶人士纷纷停车助灭火。

这起车祸发生在星期三（10月7日）清晨约6时50分，地点在淡滨尼快速公路往泛岛快速公路的方向，过了榜鹅路出口。

热心民众通知《新明日报》，指上述地点发生车祸，当时看到其中一辆电单车起火燃烧，现场也传出爆炸声响。他也说，一名相信是路过的垃圾车司机也停下，拿出车上预备的灭火器，协助灭火。

根据他拍下的视频，似乎有好几名公众在现场灭火。

电单车起火后，滚滚浓烟直冲天际。（取自脸书）

另一段网络流传的视频则显示，事故占据右边两条车道，超过1公里外都能看到滚滚黑烟直窜天际，当时起火的电单车翻覆在路上，并已陷入火海，不少零件散落一地。

镜头一转，另一辆电单车翻覆在起火电单车前方，不远处则有一辆银色汽车停在最右边车道，右侧车门明显凹陷。当时也有相信是电单车骑士的男子坐在路旁等待救援。

陆交局也于当天早上近7时在X平台发贴文，指上述地点发生车祸，请避开第一条与第二条车道。当局约在43分钟后，指事故已造成交通回堵至盛港西路，交通严重阻塞。

包括罗厘六乘客 共九人送院

罗厘上载着六名乘客全送院，共九人因事故送院。

新加坡警察部队受询时表明，车祸涉及一辆汽车、罗厘和两辆电单车。40岁的罗厘男司机和其六名年龄介于21岁至61岁的乘客，以及年龄分别为25岁和37岁的电单车男骑士，在意识清醒下送院。

发言人说，40岁的男罗厘司机和55岁男汽车驾驶员正协助调查，警方调查仍在进行中。

新加坡民防部队受询时说，公众在民防抵达前使用灭火器灭火。当局过后将八人送往盛港综合医院、一人送往樟宜综合医院，另一人则因轻伤拒绝送院。