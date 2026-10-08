麦当劳联合韩星G-Dragon推出限定菜单和周边产品，星期四（10月8日）早上11时开卖，有公众提前两小时排队，队伍中还有上班族捧着电脑办公。

麦当劳联合韩星G-Dragon推出限定菜单和周边产品。（张凯倩摄）

麦当劳与权志龙（G-Dragon）及其个人潮流品牌PEACEMINUSONE合作，在本地分阶段推出限定韩式烤肉汉堡、独家神秘小卡、潮人托特包、徽章和复古帽等限量周边商品。

早前从10月1日起，汉堡和小卡已陆续推出；星期四早上11时，托特包和复古帽才正式发售。其中，复古帽仅在本地10家麦当劳分店供应。

《新明日报》星期四早上走访位于福南商场分店，发现已经有60多人的人龙，排在第一位的公众说，她早上9时已到场排队，隔了一小时后才陆续有更多人。

其中一名公众黄伊文（39岁，销售员）排队时，甚至还捧着电脑办公。她受访时说，自己与13岁女儿都是权志龙的忠实粉丝。“我本身没有固定工作的地点，所以才能来排队。”

直到中午12时，柜台处挤满等待餐点的顾客，托特包和徽章套餐在麦当劳应用已显示无法再购买。

顾客彭先生（35岁，保险业）受访时说，他早上11时零5分下单，等了半小时才拿到餐点和周边商品。

疑为了管控人流，坎贝拉广场的麦当劳星期四早上拉下闸门。（读者提供）

由于反应十分热烈，相信是为了更好地管控人流，位于坎贝拉广场的麦当劳还一度拉下闸门。