陆路交通管理局提议合并中小型汽车（A组）和大型及豪华车（B组）拥车证组别，并推出回扣和附加费机制，以更有效地区分大众市场和豪华车款。

拟议中的回扣额和附加费最高各为1万5000元。一旦落实，买家日后竞标拥车证时，最终支付的成价会根据所购车型的等级，扣除回扣或叠加附加费。

陆交局星期四（10月8日）发文告宣布，就汽车拥车证分类建议展开公众咨询。有关检讨预计今年底前完成，陆交局将在明年上半年发布结果与建议。

为确保豪华车买家继续支付更高的拥车费用，在提议合并A组和B组的同时，陆交局也有意推出“收费和回扣制”（Fee-and-Rebate，简称Feebate），为低价车型提供回扣；中等价位车型既没有回扣，也无须支付附加费；高价车型则须缴附加费。

陆交局强调：“（这项提议）目的不是要影响整体拥车证成价，成价走势仍取决于市场需求和拥车证供应。”

拟按OMV中位数划分回扣和附加费等级

陆交局建议根据过去一年新注册汽车的抵岸价（Open Market Value，简称OMV）中位数，把不同车型划分成不同等级，决定买家应获回扣或支付附加费。

当局目前提议分成三个或五个等级，而各等级应回扣或加收多少钱，则参考过去A组和B组拥车证的成价差距决定。根据初步建议，回扣和附加费最高各为1万5000元，最终金额有待公众咨询结束后确定。

这也意味着，高档车买家的拥车证将比大众车买家贵，最高须多付3万元。

若分三个等级，OMV中位数落在35百分位以下的车型可回扣1万5000元，35百分位至50百分位没有回扣和附加费，50百分位以上须支付1万5000元附加费。换言之，市场上约一半的车型须付附加费，另外一半可获回扣或是既无附加费也无回扣。

要是分五个等级，除了最高各1万5000元的回扣和附加费，也会增设7500元回扣或附加费的等级。

按去年OMV中位数计算 约一半车型须付附加费

根据2025年新注册汽车的OMV中位数计算，比亚迪Atto 3和E6、本田Jazz、MG S5等车款可获最高回扣，宝马iX2、马赛地GLC、 特斯拉Model Y RWD等则须支付最高附加费。

若采纳这套机制，陆交局每年会检讨车款的分级，把市场变化和新车款纳入考量。

当局也会公开发布所有车款的等级，让买家购车时，知道相应的拥车证回扣额或附加费。

拥车证制度实行36年来，汽车组分类曾多次调整。其中，引擎动力输出于2014年起被纳入考量，与引擎容量共同作为区分大众车和高价车的标准；2022年，A组的最高动力输出上限则调高，以迎合新的大众市场电动车。

但近年来，随着电动车日益普及，这样的分类方式已无法有效区分大众车和高价车型。原本应归入B组的高档电动车，只要通过软件调低功率输出，就能挤入A组，导致A组拥车证竞争加剧。今年以来，A组成价已有三次高于B组。

当局因此认为是时候检讨，改善分类方式。

小组讨论与会者普通同意合并A组和B组

陆交局早前通过小组讨论会，咨询了200多名公众、学者和汽车业代表的意见。与会者普遍同意现有分类方式已无法有效区分大众车和豪华车，并建议合并两个汽车组，同时另设机制，以确保高档车买家支付较高费用。

陆交局首席运营官林志坚说，拥车证制度作为一个基于市场、公开透明的框架，已有效实行30多年。随着车辆科技和市场的持续演变，是时候检讨汽车分类方式是否还有效。当局希望通过公众咨询，征集各界的看法，让拥车证分类框架继续与时俱进，良好区分大众和高价车辆。

陆交局也同时在探讨延长拥车证时是否应有回扣或附加费，以及A组和B组合并后，目前一般用于注册B组汽车的公开组（E组）是否要保留。

公众咨询将在11月2日晚上11时59分截止。公众可上网（go.gov.sg/coe-public-consult）了解详情，并通过go.gov.sg/coe-pcd-feedback提出反馈。