按家庭需求分配拥车证、按投标价付费、为私召车另设拥车证组别……这些都是公众不时提出的拥车证诉求。

陆路交通管理局自今年3月展开拥车证检讨工作至今，已同200多名公众、学者和汽车业代表交流。此次检讨的重点是如何更好地区分大众市场和高档车买家的拥车费用，陆交局也借这次机会，解释为何一些建议目前不适合实行。

按家庭需求分配拥车证

陆交局指出，若要根据家庭需求分配拥车证，就须权衡应该优先考虑谁的需求。

要是为某个群体，如育有年幼孩子的家庭分配更多拥车证配额，就得减少其他群体如多代家庭或看护者等的配额，但他们可能也有迫切的出行需求。

家庭情况也会随着时间改变，要在拥车证有效期内公平落实这个分配方式不容易。

黄循财总理早前在国庆群众大会上说，政府将为大家庭的交通需求提供更多帮助。陆交局正在制定一项交通补助金的细节，旨在帮助有至少三个新加坡公民子女的大家庭减轻交通费，无论搭乘德士或公共交通都适用。陆交局说，会在准备就绪后公布详情。

协助个人自行投标拥车证

陆交局正在探讨让个人也能在线上竞标拥车证，同时也在检讨每次输入投标的收费。

目前，个人若自行投标拥车证，必须先到自动提款机（ATM）提交投标，之后才能在线上修改标价。车商则可以直接在线上提交和修改投标。每提交一次投标或修改，个人和车商分别收费2元和8元至10元。

与会者也呼吁让车商作业更透明，如公开不含拥车证成价的车价等，陆交局正在探讨如何执行。这将提高价格透明度，让买家更容易货比三家，以及用自己标到的拥车证直接购车。

按投标价付费

陆交局说，按投标价付费（Pay-as-you-bid）不太可能降低拥车证成价。

其中原因包括，这个投标方式不会改变竞标者的支付意愿，也不会改变可供投标的拥车证数量。最愿意出价的竞标者将继续标到拥车证，主要的差别是，他们会根据自己提出的投标价付费，而不是支付统一成价。

另外，拥车证投标活动是公开进行的，竞标者可以观察当前的竞价再调整投标价。在这个机制下，即使竞标者按投标价付费，理智的竞标者开出的投标价，往往只会比当前竞价略高一些。

根据2025年的拥车证公开投标活动记录，陆交局收到的A组和B组投标中，三分之二会低于或与最终成价相差不到5％。在成功标到A组和B组的投标中，四分之三与最终成价相差不到5％。

陆交局指出，由于目前大部分的投标价与最终成价相近，按投标价付费不太可能改变竞标行为、分配结果或成价的整体水平。拥车证成价主要取决于供需。

为私召车另设拥车证组别

目前注册车辆中，四分之三属于个人的私家车。即使移除所有私召车和汽车租赁公司的投标，最终成价也不会显著降低，因为大部分成功标到拥车证的标价已和最终成价相差不到5％。

陆交局重申，若为私召车另设拥车证组别，就得从A组和B组拿出一些拥车证。若分配给私召车组的拥车证太少，可能出现私召车因供不应求导致车租和车资上涨；要是分配太多，则导致A组和B组拥车证减少，或进一步推高成价。

向拥有超过一辆车的家庭征收附加费

陆交局的数据显示，拥有超过一辆车的家庭比率有下滑趋势。去年，6万6000户家庭有超过一辆车，占总拥车家庭约13％，比2012年的19％低。

陆交局说，向有意拥有多辆车的家庭征收附加费，或能抑制这种需求。不过，拥有超过一辆车的家庭不是推高拥车证需求的主力。征收附加费不太可能对成价带来显著影响。

此外，这类政策很难公平或有效施行。例如，一些家庭可能有好几代人同住一个屋檐下，也有一些家庭可能因为看护需求，需要超过一辆车。