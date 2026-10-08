配合11月8日屠妖节的到来，全岛部分巴士、地铁列车和地铁站换上色彩缤纷的节日装饰。公众也可在指定地铁站欣赏印度传统歌舞表演，亲自体验木刻印花、绑花等传统工艺。

陆路交通管理局星期四（10月8日）发文告指出，当局与小印度店主及传统协会（LISHA）、印族文化馆，以及四家公共交通业者合作，在公共交通网络增添屠妖节气氛。

节日装饰融入传统图案 象征繁荣光明与团结

今年的装饰以小印度屠妖节灯饰为设计灵感，融入大象、传统油灯，以及色彩缤纷的印度传统地画蓝果丽（Rangoli）等图案，象征繁荣、光明与团结。

除了布置车站和车厢，陆交局今年也推出全新社区活动系列“Spotlight in Transit”，把传统文化表演、手工艺体验和社区活动引入公共交通空间。

例如，公众可在10月10日、17日、24日、31日及11月7日，下午3时至4时，到小印度地铁站C出口附近体验木刻印花等传统工艺。地铁站E出口附近也将在这些日期呈献印度传统舞蹈和音乐表演。

此外，实龙岗、宏茂桥和马林百列地铁站将分别于11月2日、3日和5日举办绑花体验活动；义顺和裕廊东地铁站则从10月26日至11月13日展示印度传统地画蓝果丽。

陆交局说，希望通过节日装饰和社区活动，让乘客在日常通勤中感受屠妖节气氛，同时促进不同文化背景的公众交流。