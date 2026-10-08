东海岸公园一渔船停泊区星期四（10月8日）下午发生火患，现场冒出滚滚浓烟，民防部队出动灭火。一名消防员在灭火行动结束后申诉身体不适，被送往医院治疗以策安全。

这起火患发生在东海岸公园（East Coast Park）B2停车场附近的渔船停泊区。有网民在脸书发文说，东海岸人工湖（East Coast Lagoon）一带有数艘渔船起火，现场来了多辆消防车及大批消防员。

根据网民在脸书发布的照片，现场升起大量黑色浓烟，烟雾没过周围树木，从远处也清晰可见。（取自脸书）

根据他在脸书发布的照片，现场升起大量黑色浓烟，烟雾没过周围树木，从远处也清晰可见。附近道路则停了一辆警车，相信警方和民防部队已经在场展开救援。

其中一名船主告诉《联合早报》，火势从停船区的中央部位烧起。并列停在旁边的渔船因此很快被波及。“听说火势很猛，有四五艘渔船被烧得荡然无存。幸亏我的船没事，还可以继续出海捕鱼。”

渔船停泊区是受监管区域，外人不得随意进出，该船主听说，火势很可能是电池短路导致的。

新加坡民防部队答复《联合早报》询问时证实，民防部队星期四下午约3时20分接获通报，指东海岸公园发生火患。

民防部队指出，火患涉及一处船只停放处内的船只及其他物品。消防员使用两支水枪将火扑灭。

灭火行动结束后，一名消防员感到身体不适，民防部队为安全起见，将他送往新加坡中央医院治疗。

失火原因仍在调查中。