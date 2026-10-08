24岁泰拳手王德恩参与慈善拳赛后突然昏迷，留医15天后不幸离世。原本期待一家人赛后共进晚餐的父母，最终等来的却是儿子离世的噩耗。尽管万般不舍，他们仍决定遵从儿子生前的心愿，捐出他的心脏、肝脏及两个肾脏，让四名病患获得重生的机会。

王德恩今年9月12日参加由新加坡泰拳协会在国家体育场举办的第13届业余泰拳锦标赛（AMC 13）“Fight for Hope”慈善赛。他在完成比赛后身体不适，陷入昏迷，送陈笃生医院抢救，之后于9月27日离世。

王德恩的父亲王良金（56岁）、母亲李惠英（52岁）及姐姐王育婷（27岁）于星期四（10月8日）接受《联合早报》访问时，忆起他的生前点滴，不时落泪。

父亲说，比赛当天适逢妻子生日，也是全家人第一次到现场为儿子打气。为了这场比赛，儿子艰苦训练了两个月，并严格控制饮食。一家人原计划赛后一起吃顿丰盛的晚餐，为妻子庆生，也犒劳儿子，没想到这顿饭再也无法实现。

受外公病痛触动 希望帮助其他病患

在家人眼中，王德恩性格随和、安静，却十分体贴。他的父母坦言，起初由于担心泰拳运动存在风险，并不支持他练拳。但随着儿子长大，两人最终选择尊重他的意愿，让他继续追求热爱的运动。

留医期间，上百名亲友和泰拳选手陆续到医院探望，教练也称赞他从不抱怨训练艰苦，虚心受教。父亲对此感慨：“没想到儿子生前受这么多人爱戴。”

谈及器官捐献，父母坦言起初十分挣扎，希望孩子的遗体能保持完整。但他们想起，儿子由于曾目睹外公生前每周洗肾的痛苦，深受触动，希望将来能帮助其他病患，因此在21岁时没有选择退出器官捐献计划。

父亲相信，即使儿子当时已陷入昏迷，若知道自己无法获救，也会希望能救助别人。为了完成儿子的心愿，父母最终决定捐出儿子的器官。院方指出，这份捐献让四名38岁至68岁的患者有机会继续陪伴家人。

陈笃生医院医护人员为王德恩制作的石膏手掌模具，成为家属缅怀他的珍贵纪念。（梁麒麟摄）

家属对赛后应急救援过程存疑

然而，家属对赛后的应急救援过程仍有疑问。他们说，王德恩完成第三回合比赛后自行走下擂台，随后告诉母亲“头晕、想休息”，这也成了他对母亲说的最后一句话。不久后，他便口吐白沫，陷入昏迷。

家属说，现场虽有私人救护车驻守，但医护人员进行急救并将王德恩抬上车后，救护车并未立即驶往医院，而是等待新加坡民防部队救护车到场接手转运。他们希望厘清，这一安排是否耽误救治时间。

家属也指出，裁判在第三回合提早叫停比赛，似乎已察觉异样，但不清楚当时是否有通知现场医护人员。

据家属了解，王德恩从昏迷到送院的过程，超过20分钟。他之后被诊断出脑积血，虽接受紧急手术，最终仍在15天后被宣告脑死。

姐姐强调，家属提出疑问并非为了指责任何人。父亲也说：“失去孩子是非常悲痛的，我们只是不希望这样的悲剧发生在其他家庭身上。擂台上的对手虽然互为竞争者，但也是彼此生命的守护者。我相信对手心里也很难过，没有人想看到这样的结果。”

家属说，新加坡泰拳协会目前正对此事展开调查，并承诺调查结束后向他们交代。他们也感谢这段期间给予支持的亲友，以及照顾王德恩的医护人员。