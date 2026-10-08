截至星期四（10月8日）傍晚7时，本地部分地区的空气质量较清晨有所改善，全岛五个地区的24小时空气污染指数稍微回落至98至139之间。

根据国家环境局星期四傍晚发出的文告，我国西部的24小时空气污染指数（PSI）最高，达139，中部137、东部108、南部105，都处于不健康水平；只有北部的98在中等水平。星期四清晨6时的空气污染指数是113至161。

五个地区的一小时PM2.5悬浮颗粒浓度则介于每立方米49微克（东部）至128微克（中部），属正常至偏高水平。

文告指出，来自印度尼西亚苏门答腊中部和南部地区，以及加里曼丹西部地区的烟霾，料将继续随东南风和南风飘向新加坡。我国未来24小时PSI预计维持在中等偏高至不健康中段水平。

环境局提醒，烟霾对健康的影响因个人健康状况、PSI水平及户外活动强度而异。

公众决定当下是否外出活动，应看一小时PM2.5浓度；规划隔天活动则应参考24小时PSI预报。

公众可通过烟霾网站（www.haze.gov.sg）、环境局网站、新加坡气象署网站或myENV手机应用获取实时空气质量信息。过去两周的区域火点分布也上载至亚细安气象中心网站。