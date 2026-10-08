我国近几个星期被烟霾笼罩，但目前的空气污染情况预料不会影响即将在本周末举行的世界一级方程式（F1）新加坡大奖赛。即便烟霾情况恶化，主办方也已准备好应急措施。

路透社星期四（10月8日）下午2时引述F1监管机构国际汽车联合会（FIA）报道，本地烟霾情况若持续恶化，新加坡大奖赛的一些户外活动，如娱乐项目可能会被限制，但不会影响F1赛事。

不过，国际汽联发言人星期四傍晚5时许答复《联合早报》询问时说，新加坡有关当局在监测空气污染水平，应急措施也已准备妥当。“根据最新数据，空气污染与烟霾情况料不会影响赛事或舞台表演。”

依照惯例，国际汽联也正与主办方和相关的卫生与环境部门合作，以保障所有参与者的健康与安全。

发言人没有证实会否在烟霾持续恶化的情况下，暂停部分户外娱乐活动。

新加坡旅游局发言人受询时则说，当局正密切留意烟霾情况，并与跨部门烟霾行动小组保持紧密协调。

根据现有应急计划，活动方会根据实时空气污染指数（PSI）和一小时PM2.5悬浮颗粒浓度，采取相应的措施，包括确保现场准备好提供医疗援助和N95口罩，以及赛道上的所有人都可获取有关烟霾的最新消息。

“若烟霾造成能见度、公共卫生或运营方面的问题，有关机构会与新加坡赛车公司密切合作，评估情况后再就赛事作出共同决定。”

除了赛道上的风驰电掣，每年F1期间的国际级演唱会也是不少人翘首盼望的。今年的表演者包括金曲歌王林俊杰、韩国男团Cortis、新西兰乐队Split Enz等。

准备在星期五（9日）到现场观赛的何怡慧（20岁，学生）受访时说，她6月得知Cortis将出演后，就欣喜万分地买好门票。“这是我第一次出席F1活动，我非常期待Cortis和林俊杰的演出。”

据何怡慧了解，许多粉丝专程从世界各国飞来新加坡看偶像表演，所以若演出因空气污染而取消，大家都会非常失望。她说，在炎热天气下戴口罩很不舒服，但若是必要的安全措施，她仍会遵从。

连续两届新加坡大奖赛发出高温隐患警告

除了烟霾问题，今年的新加坡大奖赛也发出高温隐患警告（Heat Hazard），代表赛道温度料超过31摄氏度。

去年是活动方首次发布高温隐患警告，允许赛车装上冷却装置，通过输送管，将冰冷液体泵入车手穿戴的冷却背心，以帮助车手应对车内高温。

今年的F1新加坡大奖赛将在星期五开赛，为期三天。根据官网资料，单日票价介于198元至368元，门票仍未售罄。

国家环境局网站显示，截至星期四晚上11时，全国24小时空气污染指数（PSI）介于99至142，处于中等偏高至不健康水平，空污指数最高的地区是西部。