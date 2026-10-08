公开组（E组）已变相成为汽车组别。受访学者认为，取消E组对一般买家的影响不大；车商则建议，可考虑将E组并入新的汽车组别，连带原本供应给E组的拥车证配额，以增加供应、缓解配额供不应求的情况。

陆路交通管理局拟议合并中小型汽车组（A组）与大型及豪华车组（B组），星期四（10月8日）起展开公众咨询，也征询对如何调整E组的意见。

陆交局指出，设立E组是为了应对不同车辆类型需求的变化，同时为有紧急购车需求者提供另一个选择。由于E组临时拥车证可转让，且有效期为三个月，部分买家可通过转让方式更快完成购车。

目前，E组配额来自A组、B组和C组（货车与巴士组）约10％的报废车辆。不过，大部分E组拥车证都用于注册价格较高的B组汽车。

当局指出，若合并A组和B组，E组将可用于注册合并后的汽车组别车款及C组车款，但预计仍会主要流向汽车用途，进而影响C组配额，因此有必要重新检讨E组安排。

公众咨询文件提出的选项，包括取消E组，进一步简化拥车证制度。不过，当局指出，这将影响有紧急购车需求的买家，因为他们须要等到下一轮拥车证投标才能购车。

另一个选项是保留E组，但规定只能用于注册汽车。

学者：若取消E组 对豪华车商影响较大

新加坡社科大学商学院副教授黎华德（Walter Theseira）受访时说，经过多年的市场运作，E组已“变相成为另一个私家车组别”，目前主要作用是让车商应付紧急购车需求，并在拥车证成价波动期间发挥缓冲作用。

他说：“若取消E组，买家需要等几周才能完成购车。这对一般买家来说没什么大不了，但对部分车商，尤其是豪华车商的影响会较大。”

研究交通经济学的新加坡国立大学经济系副教授王崇基博士则认为，E组目前主要发挥为B组汽车提供拥车证的作用。因此，如果A组和B组合并，E组可考虑一并纳入新的汽车组别。

他说：“但若决定保留，E组同样可以发挥类似作用，因此从实际功能来看，保留或取消E组的差别并不大。”

本田代理商嘉摩哆总裁黄成顺同样指出，E组主要的作用是让车商应付临时订单。在最近一轮拥车证投标活动中，B组成价为13万零100元，E组则为13万7000元。“这是因为临近年尾，车商需提前投标以应付年底订单，推高了E组的需求。”

他建议将E组并入新的汽车组别，并把A组和B组报销车辆原本供应给E组的配额，分配到新组别。“如此一来，新组别的拥车证供应就不会那么紧张。”