俄罗斯籍男子涉嫌招募多人担任公司董事，再与一名本地女子串谋，让身份不明的人士控制公司银行户头，协助清洗涉及海外诈骗案的赃款。两人将在星期五（10月9日）被控上庭，共面对22项控状。

新加坡警察部队星期四（8日）发文告说，35岁的俄罗斯籍男子面对14项控状，42岁的新加坡籍女子则面对八项控状，包括洗钱、教唆他人未经授权存取银行户头等抵触公司法令的罪行。

根据文告，俄罗斯男子在2020年至2021年期间，通过他在本地设立的企业服务公司，为本地及外国客户提供公司秘书服务。

他除了担任其中一家客户公司的董事，也招募上述本地女子及另外两人，担任至少五家公司的本地董事。

女子随后为公司开设银行户头，并掌控她担任董事的两家公司的其他银行户头。

调查发现，俄罗斯男子之后与女子串谋，让身份不明的人士控制这两家公司的银行户头。

2021年3月至6月期间，其中一个户头收到超过1万6200美元（约2万1000新元）、22万1500新元及约10万澳元（约9万新元），这些款项疑似来自针对海外受害者的诈骗及投资骗局所得。

警方调查时，女子无法对这些资金作出合理解释。

同年11月，另一间公司银行户头收到近16万4000美元（约21万新元），款项来自一名海外受害者遭遇的投资骗局。

调查显示，男女两人有合理理由相信，他们参与的安排，是在协助不明人士保留或控制犯罪所得。

除了上述两个户头，女子还涉及另一笔超过43万零700新元的可疑款项。

她原本预计通过名下第三家公司的银行户头收取这笔款项，但由于转账失败，她于2020年12月23日，将一张同等金额的支票兑现成现金，再交给俄罗斯男子一名身份不明的同伙。

警方追查发现，这笔钱来自一起针对海外公司的诈骗案。女子因此另面对一项洗钱控状。

此外，俄罗斯男子还涉嫌招募两名本地人士，分别担任两家公司的董事，并告诉他们无需监督公司的运作或银行户头。

其中一人被要求开设公司银行户头，另一人则被要求交出户头的控制权。

男子也涉嫌隐瞒公司的最终实益拥有人身份，欺骗银行开设户头，并串谋教唆使用伪造文件进行欺骗。他也与保释担保人达成协议，承诺赔偿对方因提供保释担保而可能承担的责任。

根据《贪污、贩毒和严重罪案（没收利益）法令》，部分洗钱罪名一旦成立，可被判罚款最高50万元，或监禁最长10年，或两者兼施。

另一些涉及持有可疑犯罪所得财产的洗钱罪行，一旦罪成，可被判罚款最高15万元，或监禁最长三年，或两者兼施。

警方强调，严正看待任何涉及清洗犯罪所得的行为，并将依法严厉对付违法者。

警方也提醒公众，不要轻易答应担任自己不了解的公司的董事，更不应开设公司银行户头后，将控制权交给身份不明的第三方，或为了获取报酬而借出个人姓名及身份资料，协助他人进行这类安排。