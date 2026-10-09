地铁网络持续扩展，新地铁线越挖越深，地铁站面积也扩大，通往月台的距离随之延长。陆路交通管理局近年来在一些步行距离较长的地铁站内增设座椅，让有需要者歇歇脚。受访公众都乐见更多地铁站添置椅子。

为了让公众更舒适地步行至地铁站，从而鼓励更多人搭乘地铁，陆交局为地铁站开通更多出入口和地下走道。与此同时，新地铁线陆续投入服务，与现有地铁站合并为转换站。这都可能导致现有地铁站与出入口之间，或转换站内不同月台之间的距离，变得更远。

去年，陆交局在站内步行距离超过50米的地铁站展开可行性调查，评估是否适合在站内安装座椅，并为此项目招标。

陆交局答复《联合早报》询问时说，截至今年8月，欧南园站、小印度站，以及实龙岗站等东北线地铁站总共新增了25张座椅。

东北线是本地六条运营的地铁线中，第三条投入服务，也是首个全线处于地底下的地铁线。整个东北线共有17个地铁站，包括六个转换站。

《联合早报》记者日前走遍多个东北线地铁站，在欧南园站发现四张已开放使用的歇脚凳，克拉码头站开放了三张，牛车水站、小印度站、波东巴西站和实龙岗站则各开放了至少一张。

衔接至汤申－东海岸线（简称汤东线）和东西线的欧南园站有四层深，共开通八个路面出入口。据观察，三张座椅设在通往地铁站出入口的走道，偶尔有乘客坐下来绑鞋带或暂放重物。另一张则在东西线和东北线连道的分叉口，位置较不显眼。

欧南园站装置了至少四张歇脚椅，有两张位于第五和第六出入口之间、一张在第三和第四出入口之间，另一张位于东北线与东西线转换连道（transfer link）。站内两处也设有双向自动走道，以减少乘客须步行的距离。（吴先邦摄）

相比之下，连通滨海市区线的牛车水站服务更多年长乘客，站内歇脚椅的使用率也较高。记者在三个不同时间重返东北线地铁转换层的座椅，都看到有年长者坐着休息。

牛车水东北线地铁站的座椅，常有年长者坐着休息。（吴先邦摄）

其中一名使用者蔡安琦（60岁）受访时说，她约每两周都会和朋友到牛车水吃东西，每次经过此处都看到凳子坐着人。

蔡安琦认为许多年长者难以步行太远的距离，希望其他地铁站也能添置更多凳子。“年轻时，我因为工作需求得长时间站着，如今站久了就会觉得脚板疼痛，走一段路就得歇一歇。”

牛车水居民林福成（80岁）则说，他走路时会感到很喘，每走几十米就会靠在墙上喘口气。“增添凳子可让我们老人家休息，外出时没那么辛苦。”

学者：适当设置为长者带来实际帮助

新加坡国立大学土木与环境工程兼工业工程系统与管理系副教授刘杨受访时说，年长者的行动能力存在较大差异，包括步行速度、能够连续步行的距离，以及是否需要使用助行器等。适当设置休息点，可减轻年长者连续步行长距离的体力负担。

除了座椅，刘杨认为出行体验的其他环节也可融入乐龄友善设施，如张贴清晰、易读的指示牌，引导年长者前往附近的休息座椅，以及装置防滑路面、扶手和方便到达的电梯和自动扶梯等。

其他地铁线陆续装置歇脚椅

这项计划并不限于东北线。陆交局因应乘客反馈，早于2016年和2018年，分别在市区线的美世界站和武吉班让站安装歇脚椅，2024年新开的汤东线马林台站也设有凳子。

陆交局会陆续在其他符合条件的地铁站添置凳子，兴建中的跨岛线及裕廊区域线的一些地铁站也会设有歇脚椅。

随着我国人口老龄化，年长者出行便利是备受讨论的课题。文化、社区及青年部、陆交局和全国青年理事会今年7月联合成立的交通青年小组，不久前就建议推出自动驾驶行动辅助工具，让老人家出门时，可以此代步，不那么吃力。