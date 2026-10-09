说一句“有炸弹”，只需不到一秒钟的时间。但要证实一个人身上或所乘坐的车辆没有藏着炸弹，执法人员花的绝对不只是几秒钟。

今年8月，一名17岁青年从马来西亚经兀兰关卡入境时，声称两名同伴分别持有炸弹和电子烟。两个月后，也就是10月初，一名35岁男子的车辆在兀兰关卡被指示接受进一步检查，他随后竟反问关卡人员，是否在车内找到炸弹。

结果，移民与关卡局人员不仅封锁区域，还将个别人士带出，增派人手进行搜查。

关卡之外，新加坡警察部队和陆路交通管理局今年9月展开联合执法行动，一群青少年男女脚踏车骑士被指目无法纪，除了涉嫌拨打骚扰电话报假案，还涉辱骂警员，目前正在协助警方调查。

三起事件的细节不同，背后却有一个相似之处：一个人只需要动动嘴，就能让一群人不得不认真起来。制造威胁成本极低，但应对威胁的成本相对极高。

这倒不是当局小题大做，而是因为执法人员不会，也不能将任何一个通报当成玩笑来看。

如果炸弹或违禁品是真的呢？如果有人真的遇到危险呢？

执法人员若有任何误判，都可能造成悲剧发生，因此必须认真对待每一个可能影响公共安全的信息。正因如此，故意制造虚假威胁的人，实际上把自己的恶作剧成本转嫁给了整个社会。

警员被调派处理假报案，就少了一段时间处理其他真正需要侦办的案件；关卡人员为了查证一句虚假的炸弹言论而加强检查，也得暂时搁下其他工作。

即使最后证实是虚假报案，也不代表没有成本，因为耗费的人力和时间，根本无法拿回来。这也是这类案件最容易被低估的地方。

报假案属刑事罪行，违例者可被依法调查和被捕。（档案照片）

但是，越是一个安全意识高、执法严格的社会，越不能因为害怕浪费资源，就选择对可疑信息置之不理。因此，安全系统不得不承担大量的“白忙成本”。

要应付这笔成本，一方面固然要依法追究恶作剧者的责任，另一方面也需要有关当局不断提高辨别风险的能力。前者是为了让制造虚假威胁的人承担相应后果，后者则是为了确保有限的资源都用在刀口上，在确保安全的前提下，尽可能让核查和应对程序更加有效，避免不必要的重复工作与资源调动。

毕竟，执法工作容错率极低，安全系统的目标不是做到每一次出动都不虚耗，而是确保真正发生危险时，有足够的能力及时应对。我们不能因为事后没有发现炸弹，就断定当初的检查毫无必要，但也不能因为安全工作容许一定程度的白忙，就认为所有损耗都无法避免。

安全系统或许无法避免白忙，但我们却可以期望它在每一次白忙之后，都试着做得更好。