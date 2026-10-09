一名美国人被指反复利用空壳公司租住新加坡有地住宅，只支付部分押金及短期租金便停止付款，再以房屋问题为由拒付租金，却继续与家人占用住宅，最终使房东卷入诉讼。

国家法院法官谢国权审理一起租屋纠纷时指出，普莱斯（Anthony Thomas Price）利用空壳公司租屋的模式，在本案及另外两起案件中都出现。他甚至利用空壳公司提起诉讼，拖延房东追租及收回房屋；由于空壳公司实缴资本很少，房东即使胜诉，欠款也可能难以追回。

法官指出，这种“空壳公司租屋”的模式，对一些新加坡房东来说，是颇令人担忧的问题。

本案申请人Noranth Ventures由普莱斯注册，实缴资本仅200元。今年4月，公司与80多岁的屋主夫妇卢金彬和唐碧英签订两年租约，以每月7500元租下景万岸附近麟谷都亚（Lengkong Dua）的半独立式洋房。

公司只付一半押金及5月份租金，6月起停付，但普莱斯与家人继续住在洋房。他提出约35项维修及居住问题，屋主尽管未收到租金，截至6月8日已解决其中32项，剩余排水坡度问题也已安排承包商处理。

借房屋修缮等问题拒交租 租客反申请禁制令

屋主认为普莱斯拒付租金和违约，因此有权重新入屋。普莱斯则申请临时禁制令阻止屋主进入，称房屋涉及维修、安全、适居性及安宁享用等问题。屋主反诉要求收回房屋、索赔近4万元，并在收回前征收双倍租金。

法官指出，租约规定每月1日须支付7500元租金；逾期七天未付，屋主便有权重新入屋，租约也随即终止。普莱斯以房屋问题为由拒付租金，理由站不住脚；若确有问题，应另行与屋主解决。

普莱斯的妻子和三个女儿是租约的合法住户，但普莱斯在新加坡时也入住，还擅自安装闭路电视。

判词也提到普莱斯过去涉及的两起租屋诉讼。第一起涉及实乞纳贝恩弗台（Burnfoot Terrace）半独立式洋房。2024年，他通过空壳公司Bundleluxe租屋，只付部分押金及几个月租金后停付，并以房屋有缺陷为由拒付租金，却继续住到2025年3月；屋主提告追讨损失，案件仍在审理。

第二起涉及惹兰士拉末（Jalan Selamat）有地住宅。普莱斯2019年通过Noranth Ventures租屋，只付部分押金及一个半月租金后停付，他与家人仍住了至少五个月，诉讼最终和解并撤销。

熟谙程序阻挠房东收房 法官斥其滥用诉讼权

法官从三起案件看出相同模式，并指普莱斯并不是需要法院协助才能行使诉讼权利的“无助”当事人。相反地，他能够运用各种实体及程序法律工具，包括代表空壳公司自行出庭、申请紧急临时禁制令及申请剔除诉状等，阻碍房东行使合法权利。

法官最终认为，普莱斯蓄意通过空壳公司租屋，并无支付租金的意图，又通过诉讼延长自己和家人占用房屋的时间，明显滥用法院程序，因此驳回他的申请，准许屋主反诉，要求公司交还房屋及支付欠款。

由立杰律师事务所代表的屋主可获总计5万5000余元，包括欠租、利息、尚欠押金、水电费、部分中介佣金及讼费等。Noranth Ventures还须从2026年8月15日起，每月支付1万5000元双倍租金直至交还房屋，并支付1万5000元诉讼费及2000余元杂费。（人名译音）