新加坡航空公司与印度航空公司宣布扩大联号航班合作，10月15日起往返新加坡和印度八个城市的旅客，可通过新航以及印航的预订平台，单独预订由其中一方运营的联号航班，享有更多航班选项以及更灵活的行程安排。

新航与印航星期三（10月7日）联合发布文告宣布这项消息。

目前，通过新航预订由印航运营的联号航班（codeshare）时，必须包含一趟由新航运营的航班，反之亦然。这项要求从10月15日起取消。届时，往返新印两地的旅客，可通过新航或印航的官网、手机应用和指定旅行社，单独预订由其中一方所运营的联号航班。

这项扩展服务涵盖新加坡和印度八个城市之间的每周126趟航班。这八个印度城市为艾哈迈达巴德（Ahmedabad）、班加罗尔（Bengaluru）、金奈（Chennai）、德里（Delhi）、海得拉巴（Hyderabad）、科钦（Kochi）、加尔各答（Kolkata）和孟买（Mumbai）。

文告指出，这是新航与印航今年1月签署的一项商业合作框架协议（Commercial Cooperation Framework Agreement）的第一阶段措施。

从明年第二季度起，印航Maharaja Club和新航KrisFlyer会员，除了能享有现有的星空联盟权益，还能在联号航班上享有提升版的双向优惠。

Maharaja Club白金会员及KrisFlyer新航PPS俱乐部会员，将与各自航空公司的其他顶级会员一样，享有优先办理登机手续和优先登机的权益。Maharaja Club银卡会员和KrisFlyer精英银卡（Elite Silver）会员，也可在乘搭联号航线时获得额外行李额度和优先登机权益。

这是继两家航空公司今年4月提升会员可享有的双向里程累积优惠后，进一步推出的新措施。

文告还说，印航和新航正推进更多以客户为中心的措施，包括改善航班衔接以减少中转和等候时间、提升企业客户的服务及进一步优化出行体验。