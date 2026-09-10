贸易壁垒不断增加，加剧了全球经济的碎片化趋势，总理兼财政部长黄循财强调，新加坡必须保持开放，发挥连接不同区域的作用，成为黑暗世界中“山丘上的一盏明灯”。

黄总理星期四（10月8日）在第24届福布斯全球总裁大会上，与福布斯传媒主席兼总编辑史提夫·福布斯（Steve Forbes）对话时，阐述我国如何应对贸易保护主义抬头的国际局势。

他指出，不只是美国，其他国家也因担忧外来竞争冲击本国产业和就业，纷纷转向贸易保护主义。虽说贸易仍在继续增长，但全球经济也变得愈发碎片化，形成不同的区域板块。

我国贸易规模是国内生产总值的三倍。黄总理说，新加坡作为贸易国，无法承受内顾自守的代价。“如果这么做，我们很快就会变穷。我们的战略是深化对外联系，并让这些联系更多元。”

这包括深化与东南亚的联系、加快亚细安一体化。黄总理说，我国明年担任亚细安轮值主席国时，将推出一些倡议以推动这方面的工作。

新加坡也将加强与现有伙伴的联系，并把握拉丁美洲、非洲和中东等新区域的合作机会。黄总理说：“在一个碎片化的世界、一个按区域分裂的全球经济中，不同区域之间仍须相互联通，我们希望成为其中一个连接各方的纽带。”

上世纪30年代，贸易保护主义加剧了全球经济困境。福布斯问，各国是否会吸取历史教训，在未来几年重新走向开放，还是必须经历更多痛苦才会醒悟。

黄总理认为，恐怕会是后者。但他强调，我国的方向十分明确：必须保持开放、维持贸易流动、继续是稳定且值得信赖的地方，让企业有信心在这里创新、投资和进行长远规划。

他说，世界更难以预测，也更混乱，稳定与信任比以往任何时候都重要。“我们希望成为山丘上的一盏明灯，在黑暗的世界中熠熠生辉。”

正努力振兴国内制造业的美国政府多次批评企业通过第三国转运和虚报原产地，规避美国关税。白宫今年8月发布的一份报告，把新加坡在内的40多个经济体列为非法转运风险较高地区。

虽然新加坡能够理解美国政府对规避关税问题感到担忧，但黄总理指出，我国也一直努力向美方解释，企业在其他国家设立业务并从当地出口商品，也有正当的商业考量，不能一律视为规避关税。

黄总理说：“如果企业在新加坡、越南或墨西哥投资，在那里有实质的生产营运，那么就属于墨西哥、越南或新加坡的出口商品，而不是中国的出口商品。原产地规则对此有很明确的界定。”