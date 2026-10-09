本地逾八成Z世代年轻工作者认为，雇主信任他们能独立完成工作，不会事事监督；但近半数却觉得，领导层把他们这一代视为“自以为是和懒惰”。

另有71%认为，雇主期望他们仅仅因为有一份工作，就应该心怀感激。

与此同时，越来越多年轻人不再只靠一份工作赚钱，42%在正职之外另有副业，若包括正在寻找额外收入来源的人，比率更高达77%。男性从事副业的比率为48%，高于女性的34%。

这项“2026年Z世代员工需求调查”，由全球人力资源与薪资平台Deel委托YouGov进行，并由咨询公司ThinkerTank参与设计和分析。

调查于今年8月13日至25日通过网络进行，共访问1045名18岁至29岁的本地年轻工作者。

近半数希望下班后不处理公

调查也反映，年轻一代对工作投入和事业发展的看法，正逐渐有别于传统职场观念。

49%的受访者把“下班后不必再处理公事”列为未来10年的职业目标之一；29%倾向在规定工作时间内把本职工作做好，只有27%表示会全力争取在现有职位上晋升。

年轻人也在探索传统职涯、升迁路径以外的发展机会。32%希望未来10年创业，23%认为自雇是理想的工作方式，另有21%把到海外工作列为未来10年的目标之一。

官方数据显示，本地30岁以下居民占劳动人口的比率，已从2016年的约19.5%下降至2025年的约13.6%。

年轻人重视工作自主权和多元发展机会的同时，也面对经济和职场压力。调查显示，92%的受访者至少对工作有一项忧虑，其中49%担心财务不稳定，46%担心工作过劳。

在选择工作时，72%把薪酬能否跟上生活费列为三大优先考量之一，其次是工作灵活性（51%）、学习与发展机会（49%），工作保障则以46%排在第四。

三分一受访者用私人设备的AI处理工作

年轻工作者也积极运用人工智能（AI）提高效率。49%受访者认为，AI让他们工作更有效率。

不过，年轻人使用AI的速度，似乎已超出雇主的监管步伐。33%的受访者会使用私人设备上的AI处理工作任务，19%使用AI的程度超过雇主所知，只有13%表示雇主会监督他们使用AI的情况。

27岁的市场营销人员李思敏，是常借助AI提高工作效率的其中一人。“我最常用AI帮我整理初稿，或者想几个不同的表达方式。有了它，我不必每次都从头做起，不过最后还是会自己修改。”

不过，她也担心过度依赖AI，会逐渐削弱自己的判断能力。

Deel亚洲区域拓展主管吴凯伦指出，Z世代并非没有事业心，只是衡量事业成就的标准有别于以往。她说，年轻人善于运用科技，也重视工作自主权，但企业管理层有时却把他们划清工作与生活界线的做法，误解为懒惰。这种认知落差可能影响企业留住年轻人才的能力。

她认为，企业应明确工作要求，制定适当的科技使用规范，并根据员工的实际贡献，而非工作时长来评估表现，才能更好地吸引和留住年轻人才。