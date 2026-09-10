人工智能爆发式增长不会永久持续，市场终究会经历调整。尽管无法预测到时谁将受冲击，但黄循财总理强调，我国会把握这段增长期，建立新的能力，并为新加坡人创造更多优质工作。

黄总理星期四（10月8日）在第24届福布斯全球总裁会议晚宴上，与福布斯传媒主席兼总编辑史提夫·福布斯（Steve Forbes）就人工智能（AI）、美国关税、生活费和航行自由等课题对谈。

半导体产业是我国经济的重要支柱。AI热潮带动外部需求，我国过去两年经济表现亮眼，年增长率约为5％。能源贸工部早前也把今年的经济增长预测上调至4.5％至5.5％。

黄总理说，本地虽不生产最先进的AI晶片，但格罗方德（GlobalFoundries）和美光（Micron）等国际企业都在本地设厂，生产存储晶片和专用晶片。随着AI热潮升温，这类晶片目前需求强劲。

此外，我国也拥有精密工程产业和完善的半导体设备供应链，整个产业生态也随着AI需求增长而蓬勃发展。他说：“受惠的不只是半导体和相关产业，物流、专业服务等其他行业，也都从中受益。”

市场终将迎来调整 应对策略在于利用外部需求所造机遇造福国人

问及这波增长还能持续多久，黄总理指出，没有任何一波增长会永远持续。“市场迟早会经历调整，只是没人知道它何时出现，会以什么方式发生，也不知道当这一刻来临时，谁会受到冲击。我国的应对之策是，充分利用当前外部强劲需求带来的机遇，建立新能力，并为新加坡人创造更好的工作。”

AI的发展仍处于起步阶段，目前还难以预测就业市场未来将如何受影响。但相当明确的是，一些工作最终会消失，而许多岗位会因此改变。

黄总理重申，新加坡要做的，不是保住每一个工作岗位，而是保护每一名员工。能做到这一点，是因为新加坡国家小，有组织有秩序，而且劳资政三方紧密协作。

他说，我国工会深知，关键在于把蛋糕做大，而不是在有限的蛋糕里争取更大份额。政府也赋予工会更大角色，让它们负责向企业发放政府津贴，前提是企业必须照顾好员工，帮助他们提升技能。

黄总理强调，这不意味着企业不能裁员，重要的是公平对待员工，把裁员作为最后选项。如果真的须要裁员，也应给予员工遣散费、提前通知，并告知工会，让工会协助员工重新培训、找新工作。

AI快速发展带来的安全风险，正日益受到关注。近期就有AI智能体（agents）在测试期间失控，入侵外部系统。

针对AI安全问题，黄总理认为须从两个层面着手。首先，前沿AI技术的发展须建立国际规则和标准，不能只由单一国家制定，而应有全球规范，理想情况下可在联合国等国际框架下推动。其次，对于一般AI应用，则应为不同领域制定相应的安全措施和规则，例如厘清哪些决定须由人类负责。

黄循财总理星期四出席福布斯全球总裁会议晚宴，并在席间与多位商界领袖寒暄。维港投资（Horizon Ventures）联合创办人周凯旋（左）其间拨通视讯电话，让黄总理（中间）与香港富豪李嘉诚（手机屏幕）通话。（谢智扬摄）

超过400名企业领袖和专业人士出席了这场晚宴。

谈到我国生活费不低的问题时，黄总理提醒生活费与收入是一体两面的。“人们不能一方面要求更高的收入，另一方面又希望物价下降，因为大家所消费的服务、支付的费用，正是为了付这些服务提供者薪水。”

政府因此要做的是确保各阶层人民的实际收入持续增长，不仅是中高收入群体，更要关注低收入群体，同时缩小贫富差距。